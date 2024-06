સોનાક્ષી સિન્હા અને ઝહીર ઈકબાલ લગ્નના બંધનથી બંધાયા

સોનાક્ષી સિન્હા અને ઝહીર ઈકબાલના પ્રેમને તેની મંઝિલ મળી ગઈ. બંનેએ પરિવારના સભ્યો અને કેટલાક નજીકના મિત્રોની હાજરીમાં મુંબઈ સ્થિત તેમના ઘરે લગ્ન કર્યા હતા. બંનેના આ લગ્ન સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ થયા હતા. બંનેએ સિવિલ મેરેજ કર્યા છે. સોનાક્ષી અને ઝહીરે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર લગ્નની ઘણી તસવીરો શેર કરી છે.

લગ્નની તસવીર શેર કરતી વખતે સોનાક્ષી સિંહાએ પોતાના દિલની વાત પણ લખી છે. તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં લખ્યું, આ દિવસે, સાત વર્ષ પહેલા (23.06.2017), અમે એકબીજાની આંખોમાં એકબીજા માટેનો પ્રેમ જોયો અને તેને કાયમ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો. તે પ્રેમે અમને તે તમામ પડકારો અને વિજયોમાંથી માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને અમને આજે આ ક્ષણ સુધી પહોંચાડ્યા છે. જ્યાં આજે અમારા બંને પરિવાર અને ભગવાનના આશીર્વાદ બાદ અમે પતિ-પત્ની બની ગયા છીએ.

સોનાક્ષી સિન્હા અને ઝહીર ઈકબાલના લગ્નની પોસ્ટને થોડા જ સમયમાં લાખો લોકોએ પસંદ કરી છે. જો કે, તેણે પોતાનું કમેન્ટ સેક્શન બંધ કરી દીધું છે, જેના કારણે બોલિવૂડ સ્ટાર્સ અને તેમના ફેન્સ તેને કોમેન્ટ્સ દ્વારા અભિનંદન આપી શકતા નથી. વાસ્તવમાં બંનેના અલગ-અલગ ધર્મ છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નને લઈને વિવાદાસ્પદ પોસ્ટ પણ શેર કરવામાં આવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, એવું માનવામાં આવે છે કે ખુશીના સમયમાં અભદ્ર ટિપ્પણીઓથી બચવા માટે, બંનેએ ટિપ્પણી વિભાગ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

