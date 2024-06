રશિયામાં મોટો આતંકી હુમલો, 9 લોકોના મોત

રશિયાના દાગેસ્તાન વિસ્તારના બે શહેરોમાં મોટો આતંકી હુમલો થયો છે. સ્થાનિક પોલીસે રવિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, દાગેસ્તાન અને મખાચકલાના દક્ષિણી રશિયન પ્રદેશોમાં બે ચર્ચ અને પ્રાર્થના ગૃહ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આતંકીઓએ 40થી વધુ લોકોને બંધક બનાવ્યા છે, એન્કાઉન્ટર ચાલી રહ્યું છે. બે આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. આ હુમલાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 14 ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓ હજુ પણ મૃતકો વિશે વધુ માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ સુરક્ષાદળોએ બે આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે.

BREAKING: 🇷🇺 Terrorist attack against Orthodox Church & Jewish Synagogue in #Russia Dagestan region.

After deadly terror attack in starting of this Year now this. pic.twitter.com/T0i2ffKzvi

— Vivek Singh (@VivekSi85847001) June 23, 2024