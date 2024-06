ENG vs USA: ઈંગ્લેન્ડ અમેરિકાને હરાવી સેમિફાઈનલમાં પહોંચ્યું

વર્તમાન ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડે પોતાના ખિતાબને બચાવવા માટે વધુ એક મોટું પગલું ભર્યું છે અને T20 વર્લ્ડ કપ 2024ની સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. જોસ બટલરની કપ્તાનીમાં ઇંગ્લેન્ડે સુપર-8ની તેની છેલ્લી મેચમાં અમેરિકાને માત્ર 10 ઓવરમાં 10 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ સાથે ઈંગ્લેન્ડ સેમિફાઈનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. ઈંગ્લેન્ડની જીતના સિતારા હતા કેપ્ટન બટલર, ફાસ્ટ બોલર ક્રિસ જોર્ડન અને સ્પિનર ​​આદિલ રાશિદ, જેમણે અમેરિકાને કોઈ પ્રગતિ ન થવા દીધી.

All the talking points as England book semi-final tickets in style 👏 https://t.co/7vkpycAT1D

Defending champions on a charge at #T20WorldCup 2024 🏏

અમેરિકાના બાર્બાડોસના બ્રિજટાઉનમાં રમાયેલી આ ગ્રુપ-2 મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી હતી પરંતુ આખી ટીમ માત્ર 115 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી. તેની તરફથી નીતીશ કુમાર (30), કોરી એન્ડરસન (29) અને હરમીત સિંહ (21)એ ટૂંકી ઇનિંગ્સ રમી હતી પરંતુ તેમના સિવાય અન્ય કોઈ બેટ્સમેન ખાસ યોગદાન આપી શક્યા ન હતા. ટીમે ઇનિંગ્સની પ્રથમ ઓવરમાં ઓપનર એન્ડ્રીસ ગાઉસની વિકેટ ગુમાવી હતી જ્યારે છેલ્લી ઓવરમાં માત્ર 4 વિકેટ પડી હતી.

England became the first ones to qualify for the semi-finals 👏

Who will follow them from Group 2? 👀#T20WorldCup pic.twitter.com/qHdZwt2n9P

