સ્મૃતિ ઈરાનીનો આરોપ- ‘ભાષણ પૂરું કરતી વખતે રાહુલ ગાંધીએ અભદ્ર ઈશારા કર્યા’

કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ બુધવારે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને સંસદની બહાર જતા સમયે રાહુલ ગાંધીએ મહિલા સાંસદોને નિશાન બનાવીને ફ્લાઈંગ કિસના ઈશારા કર્યા હતા. લોકસભામાં બોલતા કેન્દ્રીય મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું કે, મારી પહેલા જેમને અહીં બોલવાનો મોકો મળ્યો તેઓએ આજે ​​અનાદર દર્શાવ્યો છે. ભાષણ પૂરું કર્યા પછી તેણે અભદ્ર વર્તન કર્યું. તેમણે સંસદમાં ફ્લાઈંગ કિસ ફેંકી જેમાં મહિલાઓ પણ બેઠી છે. આવું વર્તન માત્ર એક મિસોગાયનિસ્ટ માણસ જ કરી શકે છે.

અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે બીજા દિવસે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. રાહુલ ગાંધીએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર પોતાની વાત કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ મણિપુર મુદ્દે પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, પીએમ મણિપુર ગયા નથી. કારણ કે તમારા માટે મણિપુર ભારતમાં નથી. મણિપુરમાં ભારતની હત્યા થઈ. તમે મણિપુરને બે ભાગમાં વહેંચી દીધું, તોડી નાખ્યું. રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર સ્મૃતિ ઈરાનીએ વળતો જવાબ આપ્યો. સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું કે, સૌથી પહેલા તો હું તમારી સીટ પર તમારી પીઠ પર જે પ્રકારનું આક્રમક વર્તન જોયું તેનું ખંડન કરું છું. રાષ્ટ્રના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર ભારત માતાની હત્યાની વાત થઈ. કોંગ્રેસ પક્ષ અહીં તાળીઓ પાડતો રહ્યો. જેણે ભારતની હત્યા પર તાળીઓ પાડીને આખા દેશને સંકેત આપ્યો કે કોના મનમાં વિશ્વાસઘાત છે ? મણિપુર ખંડિત નથી, વિભાજિત નથી. દેશનો ભાગ છે. તમારા સાથી પક્ષના નેતાએ તમિલનાડુમાં કહ્યું, ભારતનો અર્થ માત્ર ઉત્તર ભારત છે. જો રાહુલ ગાંધીમાં હિંમત હોય તો તેમના DMK સાથીદારનું ખંડન કરો. તમે કાશ્મીરના એવા કોંગ્રેસના નેતાનો વિરોધ કેમ નથી કરતા જે કાશ્મીરને ભારતથી અલગ કરવાની વાત કરે છે. આ દરમિયાન સ્મૃતિ ઈરાનીએ કાશ્મીરમાં પંડિતો પર થયેલા અત્યાચારનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ દરમિયાન ઈરાનીએ ગિરિજા ટિક્કુ, શીલા ભટ્ટ સાથે બનેલી ઘટનાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું, તમે નથી ઈચ્છતા કે અમે કાશ્મીરી પંડિતો વિશે વાત કરીએ. તેણે કહ્યું, 1984ના રમખાણો દરમિયાન પત્રકાર પ્રણય ગુપ્તાએ લખ્યું હતું કે, બાળકોને માર્યા બાદ તેમના અંગો માતાના મોંમાં ભરી દેવામાં આવ્યા હતા.

#WATCH | Union Minister and BJP MP Smriti Irani shows a photo of Robert Vadra with Gautam Adani; says, “Ye kab se Adani Adani kar rahe hain, toh ab thoda ab main bhi bol doon. Photo mere pass bhi hai…In 1993 Congress gave space to Adani in the Mundra Port…During the UPA rule,… pic.twitter.com/lo2zdZRlfy — ANI (@ANI) August 9, 2023

તેમનો ઈતિહાસ લોહીથી રંગાયેલો છે : ઈરાની

સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું, તેમનો ઈતિહાસ લોહીથી રંગાયેલો છે. જેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી તેઓ આ લોકોને ન્યાય અપાવી શક્યા નથી. તેથી જ હું ગૃહમાં તેમનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો છું. આ લોકો ઈચ્છે છે કે મણિપુરમાં ચર્ચા થવી જોઈએ. અમારા નેતાઓએ કહ્યું કે અમે ચર્ચા માટે તૈયાર છીએ. તે ભાગી ગયા, અમે નહીં. ભાગી જવા પાછળનું કારણ શું છે, જ્યારે ગૃહમંત્રી બોલવાનું શરૂ કરશે ત્યારે આ લોકો મૌન રહેશે. સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું, આ લોકો ઘણી બાબતો પર મૌન હતા અને આજે પણ મૌન છે. આંતરરાષ્ટ્રીય અહેવાલો કહે છે કે તેમના ભ્રષ્ટાચારને કારણે જીડીપી પર 9% અસર થશે, પરંતુ તેઓ મૌન હતા. 2005માં યુપીએ સરકારને ખબર પડી કે ખુલ્લામાં શૌચ કરવાને કારણે મહિલાઓ પર બળાત્કાર થાય છે. તેમ છતાં તેઓ મૌન હતા.

#WATCH | Union Minister and BJP MP Smriti Irani says, “…He went outside the country…Rahul Gandhi said ‘There is going to be a mass upsurge, now the question is how can the Opposition effectively use the upsurge to change politics’. He then said, ‘Kerosene has spread across… pic.twitter.com/wHpaMN2pVT — ANI (@ANI) August 9, 2023

ઈરાનીએ તરુણ ગોગોઈનો ઉલ્લેખ કર્યો

સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું, આસામમાં રમખાણો થયા, હિંસા થઈ. કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી. ત્યારે આસામમાં કોંગ્રેસના નેતા તરુણ ગોગોઈએ નિવેદન આપ્યું હતું કે કોંગ્રેસની કેન્દ્ર સરકાર પગલાં નથી લઈ રહી. આર્મી મોકલતી નથી.

#WATCH | Union Minister and BJP MP Smriti Irani says, “I object to something. The one who was given the chance to speak before me displayed indecency before leaving. It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a Parliament which seats female members of Parliament.… pic.twitter.com/xjEePHKPKN — ANI (@ANI) August 9, 2023

ભીલવાડામાં 14 વર્ષની દીકરી પર સામૂહિક બળાત્કાર : સ્મૃતિ ઈરાની

સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું કે, તાજેતરમાં જ રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં 14 વર્ષની પુત્રી પર સામૂહિક બળાત્કાર થયો હતો. તે પછી તેને કાપી નાખવામાં આવી હતી. બે મહિલા સાંસદો ત્યાં ગઈ હતી. ત્યાં યુવતીનો એક હાથ ભઠ્ઠીની બહાર રહી ગયો હતો. બંગાળમાં જ્યારે 60 વર્ષની મહિલા પર તેના પૌત્રની સામે બળાત્કાર થયો ત્યારે તેણે ન્યાય માટે આજીજી કરી હતી. તમે આના પર એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા.