શિલ્પા શિરોડકરે રજનીકાંતને સિનેમામાં 50 વર્ષ પૂર્ણ કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા

રજનીકાંત સિનેમામાં ૫૦ વર્ષની સુવર્ણ સફર પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. આ પ્રસંગે ઘણા સ્ટાર્સ તેમને અભિનંદન આપી રહ્યા છે. આજે ગુરુવારે, નિર્માતાઓએ ફિલ્મ ‘કુલી’ રિલીઝ કરીને તેમને એક ખાસ ભેટ આપી છે. આ એપિસોડમાં હવે અભિનેત્રી શિલ્પા શિરોડકરે રજનીકાંત વિશે પોસ્ટ કરી છે અને તેમની સાથે કરેલી એક ફિલ્મને યાદ કરી છે.

 

શિલ્પા શિરોડકરે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી છે, જેમાં તેણે 1991 માં રિલીઝ થયેલી તેની ફિલ્મ ‘હમ’ ની એક તસવીર શેર કરી છે. આ તસવીરમાં અભિનેત્રી રજનીકાંત અને ગોવિંદા સાથે બગીચામાં ઉભી જોવા મળી રહી છે. ત્રણેય એક ખાસ શૈલીમાં ફોટો ક્લિક કરાવી રહ્યા છે, જેમાં શિલ્પા શિરોડકર ગુલાબી રંગનો ડ્રેસ પહેરેલી જોવા મળી રહી છે.

આ પોસ્ટ શેર કરતાં શિલ્પા શિરોડકરે કેપ્શનમાં લખ્યું,’મારી કારકિર્દીની શરૂઆતમાં મને રજની સર સાથે કામ કરવાનો લહાવો મળ્યો અને હું કહેવા માંગુ છું કે આ એક એવી યાદ છે જેને હું હંમેશા યાદ રાખીશ. રજની સર, તમે ખરેખર મારા અને અમારા બધા માટે પ્રેરણા છો.તમારી સાથે કામ કરવું મારા માટે સન્માનની વાત રહી છે. તમે તમારી શૈલી અને પડદા પર તમારા જાદુથી ઇન્ડસ્ટ્રી પર રાજ કરો છો અને અમે આવનારા સમયમાં ઘણું બધું જોવા માટે આતુર છીએ. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 50 વર્ષ પૂર્ણ કરવા બદલ અભિનંદન.’

શિલ્પા શિરોડકર આગામી તમિલ ફિલ્મ ‘જટાધારા’માં જોવા મળશે. આ એક સુપરનેચરલ થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ અભિનેત્રી ઘણા વર્ષો પછી રૂપેરી પડદે વાપસી કરી રહી છે. આ ફિલ્મ પૌરાણિક કથા પર આધારિત છે. સુધીર બાબુ ઉપરાંત, સોનાક્ષી સિંહા આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ફિલ્મનું ટીઝર 8 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થયું હતું.

