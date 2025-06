શક્તિસિંહ ગોહિલનું ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું

એકબાજુ ગુજરાત પેટાચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા છે તો બીજી તરફ કોંગ્રેસમાં મોટી નવાજૂની થઈ છે. જી હાં ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલે પોતાના પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. ગુજરાતની રાજનીતિને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલે રાજીનામું આપી દીધું છે.

I am very proud to be a disciplined soldier of India’ s oldest and ofcourse, the best political party of India.

I have worked hard and always endeavoured to (do) and give the best to our Party. Unfortunately, we have not succeeded today. We have lost the Visavadar and Kadi… pic.twitter.com/gwwQChD87a

— Shaktisinh Gohil MP (@shaktisinhgohil) June 23, 2025