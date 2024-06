PM મોદીએ ટીમ ઈન્ડિયા સાથે વાત કરી આપ્યા અભિનંદન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને T20 વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે અને તેમને ચેમ્પિયન ગણાવ્યા છે અને કહ્યું છે કે વર્લ્ડ કપની સાથે સાથે ક્રિકેટરોએ પણ કરોડો લોકોના દિલ જીત્યા છે. આ જીત બાદ વડાપ્રધાને રવિવારે ફોન કરીને ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ સાથે વ્યક્તિગત રીતે વાત કરી અને તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા.

You are excellence personified. Your aggressive mindset, batting and captaincy has given a new dimension to the Indian team. Your T20 career will be remembered fondly. Delighted to have spoken to you earlier today. pic.twitter.com/D5Ue9jHaad

પ્રધાનમંત્રીએ રોહિત શર્માને તેની શાનદાર કેપ્ટનશીપ માટે અભિનંદન આપ્યા હતા અને તેની T20 કારકિર્દીની પ્રશંસા કરી હતી. તેણે ફાઇનલમાં વિરાટ કોહલીની ઇનિંગ અને ભારતીય ક્રિકેટમાં તેના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી. વડાપ્રધાને હાર્દિક પંડ્યાની છેલ્લી ઓવર અને સૂર્ય કુમાર યાદવના કેચની પણ પ્રશંસા કરી અને જસપ્રિત બુમરાહના યોગદાનની પણ પ્રશંસા કરી. આ સિવાય વડાપ્રધાને ટીમના કોચ રાહુલ દ્રવિડનો પણ ભારતીય ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ યોગદાન માટે આભાર માન્યો હતો.

Glad to have spoken to you. Like the innings in the Finals, you have anchored Indian batting splendidly. You’ve shone in all forms of the game. T20 Cricket will miss you but I am confident you’ll continue to motivate the new generation of players. pic.twitter.com/rw8fKvgTbA

પીએમ મોદીએ પોસ્ટ કરી

ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરતા પીએમ મોદીએ લખ્યું, ‘રાહુલ દ્રવિડની અદ્ભુત કોચિંગ યાત્રાએ ભારતીય ક્રિકેટની સફળતાને આકાર આપ્યો છે, તેના અતૂટ સમર્પણ, વ્યૂહાત્મક સૂઝ અને યોગ્ય પ્રતિભાને પોષવાથી ટીમમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. તેમના યોગદાન અને પ્રેરણાદાયી પેઢીઓ માટે ભારત તેમનો આભારી છે. અમે તેને વર્લ્ડ કપ જીતતા જોઈને ખુશ થયા. તેને અભિનંદન આપીને આનંદ થયો.

Rahul Dravid’s incredible coaching journey has shaped the success of Indian cricket.

His unwavering dedication, strategic insights and nurturing the right talent have transformed the team.

India is grateful to him for his contributions and for inspiring generations. We are… pic.twitter.com/8MKSPqztDV

— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2024