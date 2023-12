રાહુલ ગાંધીએ રેવંત રેડ્ડીને સીએમ બનવા પર અભિનંદન આપ્યા

ખૂબ સંઘર્ષ પછી, કોંગ્રેસે આખરે તેલંગાણા માટે સીએમના નામની જાહેરાત કરી. તેલંગાણા કોંગ્રેસના પ્રમુખ રેવન્ત રેડ્ડી રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી હશે. તેઓ આવતીકાલે (7 ડિસેમ્બર) મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. દરમિયાન કોંગ્રેસના સાંસદ અને પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ રેવંત રેડ્ડીને સીએમ તરીકે ચૂંટાવા પર અભિનંદન પાઠવ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું તેમના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસ સરકાર તેલંગાણાના લોકોને તેની તમામ ગેરંટી પૂરી કરશે અને વધુ સારી સરકાર બનાવશે. આવતીકાલે શપથ ગ્રહણ સમારોહ પહેલા, રેવંત રેડ્ડી બુધવારે (6 ડિસેમ્બર) દિલ્હી પહોંચ્યા. અહીં તેમણે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીને શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આવતીકાલે સોનિયા ગાંધી પણ સમારોહમાં ભાગ લેવા તેલંગાણા જઈ શકે છે.

