PM મોદીની અપીલ બાદ દિલ્હીમાં CMનો મોટો નિર્ણય

દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના વપરાશને મર્યાદિત કરવાના વડાપ્રધાનના આહવાનને પગલે દિલ્હીની રેખા ગુપ્તા સરકારે વહીવટીતંત્રમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. આર્થિક બોજ ઘટાડવા અને પર્યાવરણના હિતમાં લેવાયેલા આ નિર્ણયોથી દિલ્હીના સરકારી માળખામાં મોટી અસર જોવા મળશે. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ જાહેરાત કરી છે કે દિલ્હી સરકાર આગામી 6 મહિના સુધી કોઈપણ નવા વાહનની ખરીદી કરશે નહીં. આ ઉપરાંત, સરકારી ખર્ચમાં કાપ મૂકવા માટે એક વર્ષ સુધી દિલ્હી સરકારના કોઈપણ મંત્રી વિદેશ પ્રવાસ પર જઈ શકશે નહીં. આ કડક પગલાં દ્વારા સરકાર જનતાને સાદગી અને બચતનો સંદેશ આપવા માંગે છે.
સરકારી કર્મચારીઓ માટે પણ રાહતના સમાચારની સાથે શિસ્તબદ્ધ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. હવેથી દિલ્હી સરકારના કર્મચારીઓ અઠવાડિયામાં 2 દિવસ ‘વર્ક ફ્રોમ હોમ’ (WFH) કરી શકશે, જેથી રસ્તાઓ પર વાહનોની સંખ્યા અને ઈંધણનો વપરાશ ઘટાડી શકાય. સાથે જ, ઓફિસોના સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને MCD (મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ દિલ્હી) ની કચેરીઓ હવે સવારે 8.30 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહેશે. સમયના આ ફેરફારથી ટ્રાફિકની સમસ્યામાં પણ રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.
નિજી વાહનોનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે સરકાર દ્વારા જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત દિલ્હીની 29 જેટલી રહેણાંક કોલોનીઓમાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખાસ 58 બસો દોડાવવામાં આવશે. આ સુવિધાને કારણે હજારો કર્મચારીઓ પોતાના અંગત વાહનોને બદલે બસમાં મુસાફરી કરી શકશે, જે સીધી રીતે પેટ્રોલ-ડીઝલની બચતમાં મદદરૂપ થશે.