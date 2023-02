રવિશંકર પ્રસાદે કોંગ્રેસના નેતા પર કર્યા પ્રહાર

બુધવારે અદાણી મુદ્દે સંસદના બંને ગૃહોમાં ભારે હોબાળો થયો હતો. વિપક્ષે કેન્દ્રને આ મામલાની સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ દ્વારા તપાસ કરાવવાની માંગ કરી છે. અદાણીના મુદ્દે વિરોધ પક્ષોના હોબાળાને કારણે સંસદમાં ત્રણ દિવસ સુધી કોઈ કામકાજ થઈ શક્યું ન હતું. સત્તાધારી પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચેની મડાગાંઠ સમાપ્ત થયા પછી મંગળવારે લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા શરૂ થઈ.

