ચાર શંકરાચાર્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહમાં નહીં જાય એ વાત ખોટી : બાબા રામદેવ

યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં આયોજિત રામ મંદિર ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં ચાર શંકરાચાર્યોની હાજરી ન આપવા અંગે મોટી વાત કહી છે. તેમનું કહેવું છે કે અલગ-અલગ શંકરાચાર્યોના અલગ-અલગ મંતવ્યો હોઈ શકે છે, પરંતુ ચારેય શંકરાચાર્ય નથી જતા તે નિવેદન ખોટું છે. સમાચાર એજન્સી સાથે વાત કરતા રામદેવે કહ્યું, તેમના અલગ-અલગ મંતવ્યો હોઈ શકે છે પરંતુ એ વાત સાચી નથી કે ચારેય શંકરાચાર્ય રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમમાં નહીં જાય. કેટલાક શંકરાચાર્ય જઈ રહ્યા છે અને કેટલાક નથી.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં બનેલા રામ મંદિરમાં રામ લલ્લાનો અભિષેક કરશે. આ સમારોહ માટે ભારત અને વિદેશમાંથી ઘણા મહેમાનોને આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ અંતર્ગત ચારેય શંકરાચાર્યને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચારેય જણાએ એવું કહીને આમંત્રણ નકારી કાઢ્યું હતું કે મંદિરનું કામ હજી પૂરું થયું નથી અને આવી સ્થિતિમાં પવિત્રા કરવા એ શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ છે, પરંતુ હવે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જ્યોતિષ અને ગોવર્ધન પીઠના શંકરાચાર્ય જ્યાં જ્યારે લોકો આ કાર્યક્રમનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, ત્યારે શૃંગેરી મઠના શંકરાચાર્ય કાર્યક્રમને સમર્થન આપતા જોવા મળે છે.

VIDEO | “I said ‘Owaisi’ and not ‘OBC’,” says Ramdev in response to a media query whether he had made any remarks on ‘OBC’. pic.twitter.com/oTyDOLTXQI

— Press Trust of India (@PTI_News) January 13, 2024