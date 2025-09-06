લ્યો બોલો! રામ ગોપાલ વર્માએ દાઉદને પ્રેરણા ગણાવ્યો, નેટિજન્સે ઠાલવ્યો આક્રોશ

ફિલ્મ નિર્માતા રામ ગોપાલ વર્મા ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાયા છે. આ વખતે તેમની ફિલ્મો માટે નહીં, પરંતુ તેમની પોસ્ટ માટે. શિક્ષક દિવસ પર દિગ્દર્શકે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની સર્જનાત્મક યાત્રાને આકાર આપનારા અને તેમના માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત એવા લોકોના નામોની યાદી આપી. એક તરફ, તેમણે અમિતાભ બચ્ચન, સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ, આયન રેન્ડ, બ્રુસ લી અને શ્રીદેવી જેવા દિગ્ગજોને સલામ કરીને પોતાની પોસ્ટની શરૂઆત કરી. બીજી તરફ, તેમણે અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમનું નામ પણ ઉમેર્યું, જેનાથી લોકો ગુસ્સે થયા.
શિક્ષક દિવસ પર એક નોંધ શેર કરતા રામ ગોપાલ વર્માએ લખ્યું, “અમિતાભ બચ્ચન, સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ, આયન રેન્ડ, બ્રુસ લી, શ્રીદેવી અને દાઉદ ઇબ્રાહિમ સહિત તમામ મહાન લોકોને સલામ, જેમણે મને જે કંઈ છું તે બનવા અને જે પણ ફિલ્મો બનાવું તે બનાવવા માટે પ્રેરણા આપી. શિક્ષક દિવસની શુભકામનાઓ.” મોસ્ટ વોન્ટેડ ડોન અને ભારતના સૌથી કુખ્યાત ગેંગસ્ટર દાઉદ ઇબ્રાહિમનો ઉલ્લેખ થતાં નેટીઝન્સમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો. ફિલ્મ નિર્માતા પર આરોપ લગાવ્યો કે જ્યારે વાસ્તવિક ગુરુઓનું સન્માન કરવામાં આવે છે ત્યારે એક ગુનેગારને પોતાની પ્રેરણા તરીકે ગણાવે છે.
આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ રહી છે અને યુઝર્સે આરજીવીના શબ્દોની પસંદગીની આકરી ટીકા કરી છે. એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, “દાઉદના શિક્ષકને ખરેખર ગર્વ હોવો જોઈએ કારણ કે એક શિક્ષક ફક્ત દુનિયામાં ટોચ પર કેવી રીતે રહેવું તે શીખવતો નથી, પરંતુ ક્યારેક અંડરવર્લ્ડમાં કેવી રીતે રહેવું તે પણ શીખવે છે.” બીજા યુઝરે તેમને સીધો પૂછ્યું, “તમે દાઉદ ઇબ્રાહિમ પાસેથી શું શીખ્યા?” તે જ સમયે, ત્રીજા યુઝરે લખ્યું, “ઓસામા બિન લાદેનને પણ ઉમેરો… તમે દાઉદને તમારો ગુરુ કહીને પ્રેરણાની મજાક ઉડાવી રહ્યા છો.”
દાઉદની વાર્તા સાથે આરજીવીનો સંબંધ
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે રામ ગોપાલ વર્માએ તેમના કામને દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથે જોડ્યું હોય. 2021 માં, ફિલ્મ નિર્માતાએ ‘ડી કંપની’નું નિર્દેશન કર્યું હતું જે દાઉદના નેતૃત્વ હેઠળના મુંબઈ અંડરવર્લ્ડ સામ્રાજ્યથી પ્રેરિત ફિલ્મ હતી. અગાઉ, સ્પોટબોયને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં, તેમણે કહ્યું હતું, “હું દાઉદ ઇબ્રાહિમને આભારી છું. મેં મારી કારકિર્દી ગેંગસ્ટર ફિલ્મોથી બનાવી કારણ કે હું હંમેશા માનવ સ્વભાવની ડાર્ક સાઈડથી આકર્ષિત રહ્યો છું.”