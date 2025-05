જમ્મુ-કાશ્મીર : રાજનાથ સિંહે આતંકવાદીઓ પર આપ્યું મોટું નિવેદન

ઓપરેશન સિંદૂર પછી સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ ગુરુવારે પહેલી વાર જમ્મુ અને કાશ્મીર પહોંચ્યા. તે શ્રીનગરના બદામી છાવણીમાં ગયો. અહીં તેમણે પાકિસ્તાન તરફથી છોડવામાં આવતા ગોળાના ટુકડા જોયા. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે પહેલગામમાં આતંકવાદીઓએ ધર્મના આધારે નિર્દોષ લોકોને ગોળી મારી હતી. તેમના કાર્યો જોઈને અમે તેમને મારી નાખ્યા, એ અમારી ફરજ હતી. તમને જણાવી દઈએ કે સંરક્ષણ મંત્રીની મુલાકાત પહેલા ભારતીય સેનાએ ગુરુવારે અવંતિપોરાના ત્રાલમાં ત્રણ આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. આમાં ટોચના કમાન્ડર આસિફ શેખ, આમિર નઝીર વાની અને યાવર અહેમદ ભટ્ટનો સમાવેશ થાય છે. પહેલગામ હુમલા બાદ સરકારે જાહેર કરેલા ૧૪ આતંકવાદીઓની યાદીમાં આ ત્રણ આતંકવાદીઓનો સમાવેશ થતો હતો.

Jammu and Kashmir: Union Defence Minister Rajnath Singh says, “We generally do not support war, but when the situation worsens to the point that the country’s sovereignty is attacked, responding becomes necessary…” pic.twitter.com/8aglCrLH6n — IANS (@ians_india) May 15, 2025

હવે POK પર ચર્ચા થશે

છાવણીમાં સૈનિકોને સંબોધતા સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું, મારું માનવું છે કે આ ભારત દ્વારા અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી છે. અમે દુનિયાને કહ્યું કે અમે આતંકવાદ સામે કોઈપણ હદ સુધી જઈ શકીએ છીએ. તેમણે ભારતના મગજ પર હુમલો કર્યો અને અમે તેમની છાતી પર હુમલો કર્યો.

Jammu and Kashmir: Union Defence Minister Rajnath Singh says, “Our armed forces are very accurate, and when they attack, they leave the counting to the enemy. India’s determination to fight terrorism is clear because we did not even worry about their nuclear threats. The whole… pic.twitter.com/920y2UQRvb — IANS (@ians_india) May 15, 2025

પાકિસ્તાને આપણી સાથે દગો કર્યો છે. આપણા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આતંકવાદને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે હવે કોઈપણ આતંકવાદી ઘટનાને યુદ્ધની કાર્યવાહી ગણવામાં આવશે. જો સરહદ પર કોઈ ઘટના બને છે, તો આ મામલો ખૂબ આગળ વધશે. હવે ચર્ચા આતંકવાદ પર નહીં, ફક્ત પીઓકે પર થશે. દુનિયા જાણે છે કે આપણી સેનાનો ધ્યેય સચોટ છે.

Jammu and Kashmir: Union Defence Minister Rajnath Singh says, “In a way, you can understand that I have come to you like a messenger carrying a message from the nation. The message is that we are proud of our armed forces. Operation Sindoor is not just the name of an operation;… pic.twitter.com/NrGoZaqj2Z — IANS (@ians_india) May 15, 2025

રામચરિત માનસના દોહાનો ઉલ્લેખ કર્યો

રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે પાકિસ્તાન જ્યાં પણ ઉભું છે, માંગણી કરનારા લોકોની લાઇન ત્યાંથી શરૂ થાય છે. તાજેતરમાં તે IMF પાસે લોન માંગવા ગયો હતો. જ્યારે ભારત એ જ IMF ને ભંડોળ આપે છે. આ દરમિયાન તેમણે રામચરિત માનસના દોહાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે જ્યાં સમૃદ્ધિ છે ત્યાં સમૃદ્ધિ છે, જ્યાં ગરીબી છે ત્યાં આફત છે. એટલે કે, જ્યાં સારી સમજ છે, ત્યાં સમૃદ્ધિ છે, જ્યાં ખરાબ સમજ છે, ત્યાં દુર્ભાગ્ય છે.