અમારી સરકાર આવશે તો તરત જ મહિલા આરક્ષણ લાગુ કરીશું : રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધી અને પાર્ટી અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ સીએમ ગેહલોત સાથે રાજસ્થાનમાં કાર્યકર્તા સંમેલનને સંબોધિત કરીને વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે. આ દરમિયાન કોંગ્રેસે વચન આપ્યું હતું કે જો કેન્દ્રમાં અમારી સરકાર આવશે તો તરત જ મહિલા અનામત લાગુ કરવામાં આવશે.

રાહુલ ગાંધીએ જયપુરમાં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા સંમેલનમાં કહ્યું કે કેન્દ્રની મોદી સરકાર દેશનું નામ બદલવા માંગે છે. તે ભારતનું નામ બદલીને ભારત રાખવા માંગતી હતી, તેથી જ સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેને અટકાવી દેવામાં આવ્યું અને મહિલા અનામત બિલ લાવવામાં આવ્યું. તો સમગ્ર વિપક્ષે મહિલા અનામતને સમર્થન આપ્યું હતું. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે મહિલા અનામત આજથી જ લાગુ થવી જોઈએ, પરંતુ ભાજપ દસ વર્ષ પછી તેનો અમલ કરવા માંગે છે.

VIDEO | “When one gets hurt, they are taken to the hospital and asked to go through an X-ray to know if there is a fracture. Similarly, caste census is also an X-ray, which will help us know who all are there in the country, how many women, OBC, Dalits, tribals, and minority… pic.twitter.com/EIrdKOH9DZ

— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2023