ભર શિયાળે આંધી તુફાન સાથે વરસાદની આગાહી

દેશભરમાં તીવ્ર ઠંડીએ લોકો ધ્રૂજી ઉઠ્યા છે. કેટલીક જગ્યાએ તાપમાન માઈનસમાં છે તો કેટલીક જગ્યાએ ઠંડીના કારણે લોકો થરથરી રહ્યા છે. કેટલીક જગ્યાએ વરસાદના કારણે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગઈકાલે ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢના ધારચુલામાં ભૂસ્ખલન થયું હતું જેના કારણે નેશનલ હાઈવે બ્લોક થઈ ગયો હતો. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 40 દિવસની તીવ્ર ઠંડીનો સમયગાળો ચિલ્લાઇ કલાન શરૂ થયો છે. શ્રીનગરમાં 133 વર્ષમાં ત્રીજી વખત તાપમાન -8.5 ડિગ્રી નોંધાયું છે. ઉત્તર ભારત ઠંડીની લહેર અને ગાઢ ધુમ્મસની લપેટમાં છે. દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદનો કહેર છે.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ 28 ડિસેમ્બર સુધી હવામાનની અપડેટ આપી છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની સાથે સક્રિય વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે હવામાનમાં પલટો આવશે. 27 થી 31 ડિસેમ્બર સુધી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર રહેશે. પહાડી રાજ્યોમાં હિમવર્ષા થશે અને મેદાની રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડશે, જેના કારણે પીગળતી ઠંડી જોવા મળી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે દેશભરમાં હવામાન કેવું છે અને ભવિષ્યમાં હવામાન કેવું રહેશે?

Satellite IR image from INSAT 3DR (21.12.2024 1145-1212 IST) shows convective clouds associated with the depression over the westcentral Bay of Bengal, near latitude 14.0°N and longitude 84.5°E, about 430 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh), 480 km east-northeast… pic.twitter.com/7FesDWIpI0

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 21, 2024