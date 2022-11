‘અરુણ ગોયલની લાયકાત પર નહીં પરંતુ પ્રક્રિયા પર સવાલ’ : સુપ્રીમ કોર્ટ

સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે (24 નવેમ્બર) ફરી એકવાર અરુણ ગોયલને ચૂંટણી કમિશનર (EC) તરીકે નિયુક્ત કરવા અપનાવવામાં આવેલી પ્રક્રિયા પર અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે. કોર્ટે કહ્યું કે તેમની ફાઈલ ઉતાવળમાં મંજૂર કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ગોયલની નિમણૂક સંબંધિત ફાઇલ “ખૂબ જ ઝડપથી” પસાર કરવામાં આવી હતી. તે જ સમયે, એટર્ની જનરલ આર વેંકટરામણીએ કોર્ટને ‘થોડો સમય રોકાવાનું’ કહ્યું અને આ મામલાની વિગતવાર તપાસ કરવા વિનંતી કરી. જસ્ટિસ કેએમ જોસેફની આગેવાની હેઠળની પાંચ જજોની બંધારણીય બેન્ચે કહ્યું, આ કેવા પ્રકારનું મૂલ્યાંકન છે? અમે અરુણ ગોયલની યોગ્યતા પર નહીં પરંતુ પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છીએ.” ટોચના કાયદા અધિકારીએ બેન્ચને કહ્યું, હું તમને આ મામલાની વિગતવાર તપાસ કરવા અપીલ કરું છું.

Arun Goel's appointment as Election Commissioner was at lightning speed, SC says

નોંધનીય છે કે કેન્દ્રએ બુધવારે કોર્ટના નિર્દેશ મુજબ ગોયલની ચૂંટણી કમિશનર તરીકે નિમણૂકની મૂળ ફાઇલ બેંચ સમક્ષ રજૂ કરી હતી, જેની કોર્ટે નોંધ લીધી હતી. ખંડપીઠે નોંધ્યું હતું કે 1985 બેચના ભારતીય વહીવટી સેવાના અધિકારી ગોયલે એક જ દિવસે સેવામાંથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી હતી, કાયદા મંત્રાલયે તેમની ફાઇલ પાસ કરી હતી, ચાર નામોની યાદી વડા પ્રધાનને રજૂ કરવામાં આવી હતી અને ગોયલ તેમના નામને મંજૂરી આપી હતી. 24 કલાકમાં રાષ્ટ્રપતિ.

Supreme Court reserves its judgment on a batch of petitions seeking an independent selection panel for appointments of the Chief Election Commissioner and Election Commissioners in a fair & transparent manner

