લોહગઢ કિલ્લાની ખૌફનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી

મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં આવેલા લોહગઢ કિલ્લા (Lohagad Fort) પરથી એક યુવક ખીણમાં ખાબકવાની ઘટનામાં મોટો અને ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. જેને શરૂઆતમાં એક સામાન્ય અકસ્માત ગણવામાં આવતો હતો, તે વાસ્તવમાં એક સુનિયોજિત હત્યાકાંડ (Cold-Blooded Murder) હોવાનું સાબિત થયું છે. કેતન અગ્રવાલ નામના યુવકને કિલ્લા પરથી 400 Feet ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારનાર તેની જ મંગેતર સિયા ગોયલે (Siya Goel) આખરે પોલીસ સમક્ષ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. આ હત્યાના કાવતરામાં સિયાની સાથે તેનો બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી (Chetan Choudhary) પણ સામેલ હતો અને તેણે પણ ગુનામાં પોતાની ભાગીદારી સ્વીકારી છે.
પોલીસના સત્તાવાર સૂત્રોના અહેવાલ મુજબ, સિયા ગોયલ અને તેનો પ્રેમી ચેતન બંને કેતનને પોતાના રસ્તામાંથી કાયમ માટે હટાવવા માગતા હતા. મૃતક કેતન એક મોટા બિઝનેસમેનનો પુત્ર હતો અને તેની ઉંમર માત્ર 26 Years (૨૬ વર્ષ) ની હતી. કેતનના ચચેરા મામા નરેન્દ્ર મિત્તલે દૂરની સગાવાઈમાં જ સિયા ગોયલ સાથે તેના લગ્ન નક્કી કરાવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન સિયા અને ચેતને જણાવ્યું કે જો સિયાના લગ્ન કેતન સાથે થઈ ગયા હોત, તો ચેતન અને સિયાના પ્રેમ સંબંધો આગળ વધી શક્યા ન હોત. સિયા આ લગ્નથી બિલકુલ ખુશ નહોતી. બંને પ્રેમીઓ છેલ્લા 3 Years થી એકબીજાના સંપર્કમાં હતા અને ફોન દ્વારા સતત કનેક્ટેડ રહેતા હતા. પોતાના પ્રેમને જીવતો રાખવા માટે બંનેએ ભેગા મળીને કેતનની હત્યા કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો.
ફેબ્રુઆરીમાં થઈ હતી સગાઈ, કેતનને અગાઉથી જ હતો શંકાનો ભાસ
કેતન અને સિયાની સગાઈ આ જ વર્ષે ફેબ્રુઆરી (February) મહિનામાં ભારે ધૂમધામથી થઈ હતી. કેતન સિયાને ખૂબ પ્રેમ કરતો હતો અને બંનેના બર્થડે સેલિબ્રેશનના ઘણા વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે જેમાં તેઓ ખૂબ જ ખુશ દેખાતા હતા. આ બંનેને ટ્રેકિંગ (Trekking) નો ઘણો શોખ હતો, જેના કારણે તેઓ અવારનવાર પહાડો પર ફરવા જતા હતા. જો કે, સગાઈ પછી પણ કેતન ક્યારેક ક્યારેક સિયાને લઈને ચિંતિત રહેતો હતો. તેણે પોતાના પિતા વિશાલ અગ્રવાલને ઘણી વખત પૂછ્યું પણ હતું કે, “શું આપણે સિયાનું બેકગ્રાઉન્ડ (Background Check) બરાબર તપાસ્યું છે?” પરંતુ આ લગ્ન સગા સંબંધીઓ વચ્ચે અને મામાના માધ્યમથી નક્કી થયા હોવાથી પરિવારને કોઈ મોટો શંકા કરવાનો અવકાશ દેખાયો નહોતો.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રડીને ગુનો છુપાવવાનો પ્રયાસ, બહેનની હોશિયારીથી પકડાઈ
કેતનને ખીણમાંથી નીચે ધક્કો માર્યા પછી સિયાએ ભારે નાટક કર્યું હતું. તેણે જાતે ખૂબ જ દુઃખી હોવાનો ઢોંગ કર્યો અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ (Instagram) પર એક ઈમોશનલ સ્ટોરી પણ પોસ્ટ કરી હતી. જેમાં તેણે લખ્યું હતું કે, “તું મને છોડીને કેમ ચાલ્યો ગયો, જ્યારે હું તને આટલો બધો પ્રેમ કરતી હતી?” આ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સને કારણે શરૂઆતમાં કોઈને તેના પર શંકા ન ગઈ અને કેતનના પરિવારે પણ તેને એક કમનસીબ ટ્રેકિંગ અકસ્માત જ માન્યો હતો.
પરંતુ કેતનની અંતિમ વિધિ પત્યા પછી જ્યારે સિયા તેના ઘરે પહોંચી, ત્યારે વાર્તા પલટાઈ ગઈ. ત્યાં કેતનની બહેને સિયાને ઘટના અંગે કેટલાક તાર્કિક સવાલો પૂછ્યા હતા. આ સવાલોના જવાબ આપવામાં સિયા ખરાબ રીતે અટવાઈ ગઈ અને ગૂંચવાઈ ગઈ. તેના અસંતોષકારક જવાબો સાંભળીને કેતનની બહેનને તેના પર પાકો શંકા ગયો. બહેને તાત્કાલિક આ વાત પરિવારને જણાવી અને પરિવારે પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો. પોલીસે તપાસ હાથ ધરીને સિયા ગોયલના મોબાઈલનો ડેટા, કોલ રેકોર્ડ્સ (Call Details) અને લોકેશનની ઝીણવટભરી તપાસ કરી ત્યારે ચેતન સાથેના તેના કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો અને આખરે આ હાઈ-પ્રોફાઈલ મર્ડર મિસ્ટ્રી ઉકેલાઈ ગઈ.