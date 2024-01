પ્રણવ મુખર્જીની પુત્રી શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી

ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીની પુત્રી શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ સોમવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ પીએમ મોદીને તેમનું પુસ્તક ‘પ્રણવ માય ફાધરઃ અ ડોટર રિમેમ્બર્સ’ અર્પણ કર્યું. શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ પીએમ મોદી સાથેની તેમની મુલાકાતનો ફોટો શેર કર્યો અને સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, મેં તેમને મારા પુસ્તક ‘પ્રણવ માય ફાધરઃ અ ડોટર રિમેમ્બર્સ’ની કોપી આપી. હંમેશની જેમ તેઓ મારા પ્રત્યે દયાળુ હતા અને બાબા (પ્રણવ મુખર્જી) માટે તેમનો આદર ઓછો થયો ન હતો. આભાર સર.’

Called on Hon’ble PM Shri ⁦@narendramodi⁩ ji to present him a copy of my book ‘Pranab My Father: A Daughter Remembers’. He was as kind to me as he always had been & his regards for Baba remains undiminished. Thank you Sir🙏 pic.twitter.com/WdV3SBW5w0

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) January 15, 2024