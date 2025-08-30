ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ પાવર શો, મોદી-પુતિન અને જિનપિંગ એક જ મંચ પર

ચીનમાં શી જિનપિંગનો રેડ કાર્પેટ બિછાવવામાં આવ્યો છે. જિનપિંગના નેતૃત્વમાં ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ પાવર શો યોજાવાનો છે. પહેલા SCO સમિટ અને પછી ચીનની વિજય દિવસ પરેડ. આ બે કાર્યક્રમો દ્વારા, ચીન ટ્રમ્પના ટેરિફને ખુલ્લેઆમ પડકારવા જઈ રહ્યું છે. SCO સમિટમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન એક જ મંચ પર સાથે હશે. પ્રશ્ન એ છે કે આ અમેરિકાને શું સંદેશ આપશે?
ટ્રમ્પ સામે સૌથી મોટો પાવર શો યોજાવાનો છે. આ પાવર શો શી જિનપિંગ દ્વારા ચીનમાં યોજાઈ રહ્યો છે. જિનપિંગ ઉપરાંત, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન, ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉત્તર કોરિયાના શાસક કિમ જોંગ ઉન આ શોમાં ભાગ લેવાના છે. આ જ કારણ છે કે જિનપિંગના પાવર શોને અમેરિકા વિરુદ્ધ પાવર શો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
SCO ના તમામ દસ દેશોના વડાઓ હાજર રહેશે
શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) ની 25મી સમિટ 31 ઓગસ્ટથી ચીનના તિયાનજિનમાં યોજાવા જઈ રહી છે. SCO ના તમામ દસ દેશોના વડાઓ તેમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ સમિટમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન પણ જોવા મળશે. આ સમિટ 1 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. એટલે કે SCO બે દિવસ માટે પોતાની શક્તિ બતાવશે.
સમિટ ઉપરાંત, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ટ્રમ્પના ટેરિફનો ઉકેલ શોધવા માટે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને અલગથી મળશે. આ સમિટ પછી, મોદી ભારત પાછા ફરશે, પરંતુ જિનપિંગનો શક્તિ પ્રદર્શન ચાલુ રહેશે. આનું કારણ એ છે કે ચીન જાપાન પર વિજયની ઉજવણી કરશે. વિજય દિવસ નિમિત્તે, ચીની સેના બેઇજિંગમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી લશ્કરી પરેડ કરશે.