મુંબઈ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે સવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ કરી છે. સ્વર્ગસ્થ ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાને યાદ કરીને તેમણે તેમના વિશે આખો બ્લોગ લખ્યો છે. પીએમએ લખ્યું, ‘રતન ટાટા જીને અંતિમ વિદાય થયાને લગભગ એક મહિનો વીતી ગયો છે. ભારતીય ઉદ્યોગમાં તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે અને તમામ દેશવાસીઓને પ્રેરણા આપતા રહેશે. પીએમે કહ્યું, ‘રતન ટાટા જીના નિધનને એક મહિનો થઈ ગયો છે. ગયા મહિને આ દિવસે, જ્યારે મને તેમના નિધનના સમાચાર મળ્યા, ત્યારે હું આસિયાન સમિટ માટે જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. રતન ટાટા જીના અમારાથી દુર થવાનું દુઃખ હજુ પણ મારા મનમાં છે. આ દર્દને ભૂલવું સહેલું નથી. રતન ટાટા જીના રૂપમાં, ભારતે તેનો એક મહાન પુત્ર ગુમાવ્યો છે… એક અમૂલ્ય રત્ન.’

વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાના બ્લોગમાં લખ્યું છે કે, ‘તેમના નેતૃત્વમાં ટાટા ગ્રુપ સમગ્ર વિશ્વમાં આદર, ઈમાનદારી અને વિશ્વસનીયતાનું પ્રતિક બનીને નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યું છે. આ હોવા છતાં, તેમણે સંપૂર્ણ વિનમ્રતા અને સરળતા સાથે તેમની સિદ્ધિઓ સ્વીકારી. બીજાના સપનાઓને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપવું, બીજાઓને તેમના સપના પૂરા કરવામાં મદદ કરવી, આ શ્રી રતન ટાટાના સૌથી અદ્ભુત ગુણોમાંનો એક હતો.

શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો લાવ્યા

પીએમએ આગળ લખ્યું,’રતન ટાટાજીએ હંમેશા શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો પર ભાર મૂક્યો… શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની સેવા અને ભારતીય સાહસોને વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક સેટ કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો. આજે જ્યારે ભારત 2047 સુધીમાં વિકાસના લક્ષ્‍યાંક તરફ આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે વૈશ્વિક માપદંડો નક્કી કરીને જ આપણે વિશ્વમાં આપણો ધ્વજ લહેરાવી શકીશું. રતન ટાટા જીનું જીવન એ યાદ અપાવે છે કે નેતૃત્વ માત્ર સિદ્ધિઓ દ્વારા જ માપવામાં આવે છે, પરંતુ સૌથી વધુ સંવેદનશીલ લોકોની સંભાળ રાખવાની તેની ક્ષમતા દ્વારા પણ માપવામાં આવે છે.

Its been a month since we bid farewell to Shri Ratan Tata Ji. His contribution to Indian industry will forever continue to inspire. Here’s an OpEd I wrote which pays tribute to his extraordinary life and work. https://t.co/lt7RwVZEqe

— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2024