PM મોદીની તાબડતોબ બેઠકો, શું કોઈ મોટા નિર્ણયની તૈયારી છે ?

પાકિસ્તાન સાથેના તણાવ વચ્ચે, દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં શ્રેણીબદ્ધ બેઠકો ચાલી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતે સતત કાર્યવાહીમાં છે અને પાકિસ્તાન સામે કાર્યવાહી માટે રોડમેપ તૈયાર કરી રહ્યા છે. મંગળવારે તેમણે ત્રણેય સેનાના વડાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી, જ્યારે આજે એટલે કે બુધવારે તેમણે સીસીએસ (કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટી) ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ મુલાકાત લગભગ 20 મિનિટ ચાલી. સીસીએસની બેઠક પછી, રાજકીય બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (સીસીપીએ) ની બેઠક મળી. પીએમ મોદીની બેઠકોની શ્રેણી 11 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી અને તેમણે ૩ કલાકમાં કુલ 5 બેઠકો યોજી છે.

Pahalgam attack: CCS meet at PM Modi’s residence ends, big decisions likely to be announced soon

· The Cabinet Committee on Security, which was chaired by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday at his residence, has concluded, said sources, adding that a press briefing will… pic.twitter.com/MA92Ys0re4

— IANS (@ians_india) April 30, 2025