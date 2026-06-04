PM મોદી આવતીકાલે ગુજરાત પ્રવાસે આવશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે ગુજરાતના આર્થિક પાટનગર ગણાતા સુરત અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણની મુલાકાત લઈને કરોડો રૂપિયાના વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે. આ એક જ દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન સુરતમાં અંદાજે 18,800 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ દેશને સમર્પિત કરશે અને નવા કાર્યોનો શિલાન્યાસ કરશે. ત્યારબાદ તેઓ દમણ ખાતે પણ આશરે 2,970 કરોડ રૂપિયાની વિવિધ જનહિતની પરિયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. આ મુલાકાતથી ગુજરાત અને દાદરા-નગર હવેલી તથા દમણ-દીવના સર્વાંગી વિકાસને એક નવો વેગ મળશે.
સુરતનો મિનિટ-ટુ-મિનિટ કાર્યક્રમ અને હજીરાની મુલાકાત
નિર્ધારિત કાર્યક્રમ અનુસાર, વડાપ્રધાન શુક્રવારે બપોરે અંદાજે 2:30 વાગ્યે સુરત જિલ્લાના ઔદ્યોગિક હબ ગણાતા હજીરા ખાતે પહોંચશે. અહીં તેઓ ચાલી રહેલા વિવિધ ઔદ્યોગિક કાર્યો અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સની પ્રત્યક્ષ સમીક્ષા કરશે. ત્યારબાદ સાંજે 4:15 વાગ્યે સુરતમાં એક વિશાળ જનસભાને સંબોધિત કરશે અને તેની સાથે જ 18,800 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ્સ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે.
વડોદરા-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે અને ESIC હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ
આ પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદી વડોદરા-મુંબઈ 8-લેન એક્સેસ કંટ્રોલ્ડ એક્સપ્રેસવેના પેકેજ VI અને VII ને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. આ એક્સપ્રેસવે શરૂ થવાથી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે હાઈ-સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, લોજિસ્ટિક્સ અને આર્થિક કનેક્ટિવિટી અત્યંત મજબૂત બનશે. આ ઉપરાંત, પીએમ NH-56 ના મહત્વના સેક્શનોને ફોર-લેન (ચાર માર્ગીય) બનાવવાનો શિલાન્યાસ પણ કરશે, જેનાથી આદિવાસી વિસ્તારોમાં રોડ કનેક્ટિવિટી વધશે અને પ્રખ્યાત ‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’ સુધી પહોંચવું વધુ સરળ બનશે.
આરોગ્ય ક્ષેત્રે સુરતને મોટી ભેટ આપતા પીએમ મોદી અહીં 200 બેડની ક્ષમતા ધરાવતી આધુનિક ESIC હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ હોસ્પિટલમાં ચોવીસેય કલાક ઇમરજન્સી અને ટ્રોમા કેર સહિતની અદ્યતન સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવાશે. આ સાથે પાવર ટ્રાન્સમિશન નેટવર્ક વિસ્તરણ, વલસાડમાં સુધારા-આધારિત વીજ વિતરણ યોજના, દહેજ PCPIR અને જંબુસર બલ્ક ડ્રગ પાર્ક જેવા અનેક મહત્વના ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલારોપણ કરવામાં આવશે.
દમણમાં નમો એરપોર્ટ ટર્મિનલ અને લક્ષદ્વીપ માટે પોર્ટ પ્રોજેક્ટ્સ
સુરતના કાર્યક્રમો પૂર્ણ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન દમણ જવા રવાના થશે. સાંજે 6:15 વાગ્યે તેઓ દમણના ‘નમો’ એરપોર્ટના નવનિર્મિત ભવ્ય ટર્મિનલ બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આના તુરંત બાદ ‘નમો’ હોસ્પિટલ પણ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવશે. દમણમાં કુલ 2,970 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ઉદ્ઘાટન થવાનું છે, જેમાં આશરે 1,340 કરોડ રૂપિયાના પૂર્ણ થયેલા પ્રોજેક્ટ્સ સામેલ છે. સાંજે 7:15 વાગ્યે વડાપ્રધાન 1,630 કરોડ રૂપિયાના નવા પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કરશે, જેમાં આઇકોનિક બ્રિજ, દમણ કન્વેન્શન સેન્ટર અને નિફ્ટ (NIFT) કેમ્પસનો સમાવેશ થાય છે.
વિશેષ રૂપે, આ મંચ પરથી પીએમ મોદી લક્ષદ્વીપ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ માટે 885 કરોડ રૂપિયાના ચાર મહત્વપૂર્ણ બંદર (પોર્ટ) પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. કલ્પેની અને કદમત ટાપુઓ પર બનનારી આ બહુહેતુક જેટીઓ (Jetty) ના કારણે મોટા ક્રૂઝ જહાજો અને મુસાફર બોટોનું બર્થિંગ સરળ બનશે. આનાથી લક્ષદ્વીપના પ્રવાસન, મધ્યસ્થ માછીમારી અને સ્થાનિક અર્થતંત્રને મોટો વેગ મળશે.
એકંદરે આ તમામ પરિયોજનાઓ રોડ, હેલ્થ, એર કનેક્ટિવિટી, વીજળી, ઔદ્યોગિક વિકાસ અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવશે. પીએમ મોદી બંને સ્થળોએ જનમેદનીને સંબોધિત કરીને વિકાસની આ નવી સફરની રૂપરેખા દેશ સામે મૂકશે.