Vibrant Gujarat 2024 : PM મોદીનું અમદાવાદમાં આગમન

ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં યોજાનારી વાઇબ્રન્ટ સમિટને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 3 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને સીઆર પાટીલ દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન મોદી 9 જાન્યુઆરીએ 3 રાષ્ટ્રના વડાઓ સાથે બેઠક કરશે અને સાંજે UAEના વડા સાથે બેઠક બાદ MOU કરશે. તેમજ PM મોદી મહાત્મા મંદિર, ગ્લોબલ ટ્રેડ શોમાં હાજરી આપશે અને રોડ શો કરશે. આ ઉપરાંત 5 મલ્ટી નેશનલ કંપનીના CEO સાથે બેઠક પણ કરશે.

“Landed in Ahmedabad a short while ago. Over the next two days, will be taking part in the Vibrant Gujarat Summit and related programmes. It is a matter of immense joy that various world leaders will be joining us during this Summit. The coming of my brother, HH @MohamedBinZayed… pic.twitter.com/pXQEqFKy34

