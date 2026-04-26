લોકશાહીનું મહાપર્વ: પીએમ મોદીએ પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કર્યું,

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે ત્યારે રાજ્યના દિગ્ગજ નેતાઓએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને નાગરિકોને પ્રેરણા આપી છે. રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સુરતના પીપલોદ વિસ્તારમાં પોતાની પત્ની અને પરિવાર સાથે મતદાન મથકે પહોંચીને વોટ આપ્યો હતો. મતદાન કર્યા બાદ શાહીનું નિશાન બતાવતા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે વિકાસની ગતિને વધુ તેજ બનાવવા માટે પોતાનો કિંમતી મત આપ્યો છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે મતદાન એ માત્ર અધિકાર નથી પણ દરેક જાગૃત નાગરિકની પવિત્ર ફરજ છે.
આ ચૂંટણીમાં સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ રહી કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ગુજરાતની સ્થાનિક ચૂંટણીમાં પોતાનો મત આપ્યો છે. અન્ય રાજ્યોમાં પૂર્વનિર્ધારિત ચૂંટણી કાર્યક્રમો અને ‘મન કી બાત’ જેવા મહત્વપૂર્ણ વ્યસ્ત શિડ્યુલને કારણે તેઓ રૂબરૂ હાજર રહી શક્યા નહોતા, તેથી તેમણે પોસ્ટલ બેલેટ (ટપાલ મતપત્ર) દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. વડાપ્રધાનની આ સક્રિયતાએ સાબિત કર્યું છે કે લોકશાહીમાં દરેક સ્તરની ચૂંટણીનું સમાન મહત્વ છે. બીજી તરફ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના આગમન અને મતદાનને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા લોખંડી બનાવી દેવામાં આવી હતી.
રાજ્યમાં આજે 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયત માટે રસાકસીભર્યું મતદાન યોજાયું હતું. સવારથી જ મતદાન કેન્દ્રો પર મતદારોનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો, ખાસ કરીને યુવા અને મહિલા મતદારોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. કેટલીક બેઠકો પર ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થયા હોવા છતાં, બાકીની બેઠકો પર ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે ત્રિપાંખિયો જંગ ખેલાયો છે. હવે તમામ ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં સીલ થઈ ગયું છે અને 28 એપ્રિલે જ્યારે પરિણામ જાહેર થશે ત્યારે સ્પષ્ટ થશે કે ગુજરાતની જનતાએ સ્થાનિક સ્તરે કોના પર ભરોસો મૂક્યો છે.