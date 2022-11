PM મોદીએ ‘મન કી બાત’માં કહ્યું, G-20 અમારા માટે મોટી તક છે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે. મન કી બાતનો આ 95મો એપિસોડ છે. આ કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ ભારતમાં યોજાનારી જી-20 સંમેલનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. પીએમ મોદીએ દેશના યુવાનોને જી-20 સંમેલનમાં સામેલ થવાની અપીલ કરી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેલંગાણાના રાજન્ના સરસિલ્લા જિલ્લાના વણકર ભાઈ યેલ્ધી હરિપ્રસાદ ગરુએ મને પોતાના હાથે વણાયેલો G-20 લોગો મોકલ્યો છે. તેને આ ઉત્તમ વણાટ પ્રતિભા તેના પિતા પાસેથી મળી હતી અને આજે તે પૂરા જોશથી તેમાં વ્યસ્ત છે. લોગો મોકલવા બદલ હું તેમનો આભાર માનું છું.

People from across the country have written to me about how proud they are that India has got the G20 presidency. India has got this responsibility under Amrit Kaal: PM Modi, Mann ki Baat pic.twitter.com/5jRX4n4c92 — ANI (@ANI) November 27, 2022

G20 સમિટમાં ભાગ લેવાની અપીલ

તેલંગાણાના એક જિલ્લામાં બેઠેલી વ્યક્તિ પણ G-20 જેવા શિખર સાથે કેવી રીતે જોડાયેલી લાગે છે તે જોવું સારું છે. પુણેના રહેવાસી સુબ્બા રાવ ચિલ્લારા અને કોલકાતાના તુષાર જગમોહને G-20 અંગે ભારતના સક્રિય પ્રયાસોની ખૂબ પ્રશંસા કરી છે. વડાપ્રધાને દેશના યુવાનોને G20 સમિટનો ભાગ બનવાની પણ અપીલ કરી હતી. પીએમએ કહ્યું કે યુવાનોએ તેમના ટી-શર્ટ પર G20 લોગો બનાવીને તેમાં જોડાવવું જોઈએ.

G20 પ્રેસિડેન્સી અમારા માટે એક તક છે

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે G20ની અધ્યક્ષતા અમારા માટે એક તક છે. આપણે જગતના ભલા તરફ ધ્યાન આપવું પડશે. શાંતિ હોય, એકતા હોય કે ટકાઉ વિકાસ હોય, ભારત પાસે આ બાબતો સંબંધિત પડકારોનો ઉકેલ છે. અમે ‘એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય’ની થીમ રાખી છે, આ વસુધૈવ કુટુંબકમ પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. G20 સાથે જોડાયેલા લોકો તમારા શહેરોમાં આવશે. મને ખાતરી છે કે તમે તમારા સ્થાનની વિશિષ્ટતા વિશ્વ સમક્ષ લાવશો. G20 સાથે જોડાયેલા લોકો ભવિષ્યમાં પ્રવાસી બની શકે છે. તમારે એ પણ યાદ રાખવું પડશે કે G-20માં આવનારા લોકો, ભલે તેઓ અત્યારે ડેલિગેટ તરીકે આવે, પણ ભવિષ્યના પ્રવાસીઓ છે.

G20 presidency is an opportunity for us. We have to focus on global good, be it peace, unity or sustainable development, India has the solution to challenges related to these things. We have given the theme of 'One Earth, One Family, One Future': PM Modi, Mann ki Baat pic.twitter.com/BVYYnG9C93 — ANI (@ANI) November 27, 2022

‘વિક્રમ-એસ’ રોકેટે રચ્યો ઈતિહાસ

મારા વ્હાલા દેશવાસીઓ, 18 નવેમ્બરે આખા દેશે અવકાશ ક્ષેત્રમાં એક નવો ઈતિહાસ રચતો જોયો. આ દિવસે ભારતે તેનું પહેલું આ પ્રકારનું રોકેટ અવકાશમાં મોકલ્યું હતું, જેને ભારતના ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા ડિઝાઇન અને તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ રોકેટનું નામ ‘વિક્રમ-એસ’ છે. સ્વદેશી સ્પેસ સ્ટાર્ટ-અપના આ પ્રથમ રોકેટે શ્રીહરિકોટાથી ઐતિહાસિક ઉડાન ભરતાની સાથે જ દરેક ભારતીયનું માથું ગર્વથી ઊડી ગયું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ‘વિક્રમ-એસ’ રોકેટ ઘણી સુવિધાઓથી સજ્જ છે. ‘વિક્રમ-એસ’ના પ્રક્ષેપણ મિશનને આપવામાં આવેલ ‘પ્રરંભ’ નામ સંપૂર્ણ રીતે બંધબેસે છે. આ ભારતમાં ખાનગી અવકાશ ક્ષેત્ર માટે એક નવા યુગનો ઉદય દર્શાવે છે. આ દેશમાં આત્મવિશ્વાસથી ભરેલા નવા યુગની શરૂઆત છે.

On Nov 18, India achieved a feat in the space sector when a rocket 'Vikram S' was launched into space. It was designed and developed by the private sector & has several new features: PM Modi, Mann ki Baat pic.twitter.com/5PwTXw8zsc — ANI (@ANI) November 27, 2022

અવકાશ ક્ષેત્રમાં યુવાનોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જે બાળકો પહેલા કાગળના વિમાનને હાથથી ઉડાડતા હતા, તેમને હવે ભારતમાં જ વિમાન બનાવવાની તક મળી રહી છે. તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જે બાળકો એક સમયે ચંદ્ર અને તારાઓને જોઈને આકાશમાં આકાર દોરતા હતા, તેમને હવે ભારતમાં જ રોકેટ બનાવવાનો મોકો મળી રહ્યો છે. ખાનગી ક્ષેત્ર માટે જગ્યા ખુલી ગયા બાદ યુવાનોના આ સપના પણ સાકાર થઈ રહ્યા છે.

પાડોશી દેશો સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત થઈ રહ્યા છે

વડાપ્રધાને કહ્યું કે રોકેટ બનાવી રહેલા આ યુવાનો કહી રહ્યા છે કે આકાશની મર્યાદા નથી. ભારત સ્પેસ સેક્ટરમાં તેની સફળતા તેના પડોશી દેશો સાથે પણ શેર કરી રહ્યું છે. આ ઉપગ્રહનું પ્રક્ષેપણ મજબૂત ભારત-ભૂતાન સંબંધોનું પ્રતિબિંબ છે. ભારત અને ભૂટાને મળીને તેનો વિકાસ કર્યો છે. આ સેટેલાઇટ ખૂબ જ સારા રિઝોલ્યુશનની તસવીરો મોકલશે, જે ભૂટાનને તેના કુદરતી સંસાધનોના સંચાલનમાં મદદ કરશે.

ડ્રોનના ક્ષેત્રમાં જબરદસ્ત પ્રગતિ

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જ્યારે આપણે ટેક્નોલોજી સંબંધિત નવીનતાઓની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે ડ્રોનને કેવી રીતે ભૂલી શકીએ? ભારત હવે ડ્રોનના ક્ષેત્રમાં પણ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલા આપણે જોયું કે હિમાચલ પ્રદેશના કિન્નૌરમાં ડ્રોન દ્વારા સફરજનનું પરિવહન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. આજે આપણા દેશવાસીઓ પોતાની નવીનતાઓથી તે વસ્તુઓને શક્ય બનાવી રહ્યા છે, જેની પહેલા કલ્પના પણ કરી શકાતી ન હતી. આ જોઈને કોણ ખુશ નહીં થાય?