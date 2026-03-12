PM મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે કરી વાત

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સંકટ વચ્ચે ભારતે કૂટનીતિક સ્તરે મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. ભારતના વડાપ્રધાન Narendra Modiએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ Masoud Pezeshkian સાથે ફોન પર વાતચીત કરી અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ સીધી વાતચીત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે મધ્યપૂર્વ વિસ્તારમાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે અને વૈશ્વિક સ્તરે ઊર્જા પુરવઠા અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી થઈ રહી છે.
વાતચીત બાદ વડાપ્રધાન Narendra Modiએ જણાવ્યું કે ભારત માટે પોતાના નાગરિકોની સુરક્ષા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ભારત માટે જરૂરી સામાન અને ઊર્જાની નિરંતર સપ્લાય જાળવવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. વર્તમાન સંજોગોમાં ભારત દરેક સંભવિત પગલાં લઈ રહ્યું છે જેથી ભારતીય નાગરિકો અને દેશની આર્થિક જરૂરિયાતો પર કોઈ નકારાત્મક અસર ન પડે.
વડાપ્રધાન અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે થયેલી ચર્ચામાં પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ, નાગરિકોના મૃત્યુ અને નાગરિક ઢાંચાને થયેલા નુકસાન અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી. Narendra Modiએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત શાંતિ અને સ્થિરતાનું સમર્થન કરે છે અને તમામ દેશોને સંવાદ અને કૂટનીતિના માર્ગ દ્વારા સમસ્યાનું સમાધાન શોધવા અપીલ કરે છે.
આ વાતચીત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે Strait of Hormuz નજીકની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર બની ગઈ છે. ઈરાન દ્વારા આ મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગને લગભગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલો આવ્યા છે. આ માર્ગ વિશ્વ માટે અત્યંત વ્યૂહાત્મક મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે વિશ્વના લગભગ પાંચમા ભાગ જેટલા કાચા તેલ અને કુદરતી ગેસનો પુરવઠો આ માર્ગ દ્વારા થાય છે.