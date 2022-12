હિમાચલ પ્રદેશઃ પીએમ મોદીએ સુખવિન્દર સિંહ સુખુને પાઠવ્યા અભિનંદન

પીએમ મોદીએ સુખવિંદર સિંહ સુખુને હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. સુખવિંદર સિંહ સુખુએ રવિવારે (11 ડિસેમ્બર) હિમાચલ પ્રદેશના આગામી મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. જ્યારે મુકેશ અગ્નિહોત્રીએ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું કે, “હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવા બદલ સુખવિંદર સિંહ સુખુને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હું હિમાચલ પ્રદેશના વિકાસ માટે કેન્દ્ર તરફથી શક્ય તમામ સહયોગની ખાતરી આપું છું.

Congratulations to Shri Sukhwinder Singh Sukhu Ji on taking oath as Himachal Pradesh CM. I assure all possible cooperation from the Centre to further the development of Himachal Pradesh.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2022