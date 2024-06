રાહુલ ગાંધીના આરોપો પર પીયૂષ ગોયલે આપ્યો જવાબ

લોકસભાની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા પછી પણ આરોપ-પ્રત્યારોપનો દોર અટકતો દેખાતો નથી. રાહુલ ગાંધીએ બુધવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પર જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ લગાવ્યો. આ સાથે જ બીજેપી નેતા પીયૂષ ગોયલે પણ રાહુલ ગાંધીને જવાબ આપવા માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ નેતા પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી હજુ સુધી લોકસભા ચૂંટણીમાં વિપક્ષની હારની નિરાશામાંથી બહાર આવ્યા નથી અને તેઓ ભાજપ અને અમારા નેતાઓ પર જંગલી આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન પીયૂષ ગોયલે રાહુલ ગાંધી પર બજારના રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

રાહુલ ગાંધી રોકાણકારોને ગેરમાર્ગે દોરે છેઃ પિયુષ ગોયલ

તેમણે કહ્યું કે આજે ભારત વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયું છે અને સમગ્ર વિશ્વ ભારતને સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા તરીકે સ્વીકારી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીએ દેશને ખાતરી આપી છે કે તેમના ત્રીજા કાર્યકાળમાં દેશ વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે. તેમણે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી PM મોદીના ત્રીજા કાર્યકાળમાં આવવાથી નારાજ દેખાય છે, જેના કારણે તેઓ પોતાના નિવેદનોથી વિદેશી અને સ્થાનિક રોકાણકારોને ભ્રમિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

પીયૂષ ગોયલે આ સવાલ રાહુલ ગાંધીને પૂછ્યો હતો

પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે બજારમાં આપણા ભારતીય રોકાણકારોએ મોદી સરકારના 10 વર્ષના સફળ કાર્યનો લાભ લીધો. આ જ કારણ છે કે આજે દેશ અને દુનિયાને ભારત અને મોદીજીમાં વિશ્વાસ છે. આ દરમિયાન બીજેપી નેતાએ રાહુલ ગાંધી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આજે લોકો સમક્ષ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે રાહુલ ગાંધીએ કરેલા તમામ વચનોનું શું થયું?

10 years ago, during the rule of the Congress-led UPA, India’s market cap was only Rs 67 lakh crore.

Modi govt inherited it in May 2014, and it stands at Rs 415 lakh crore today.

The retail investors of the country benefitted the most due to this increase in market cap.

– Shri… pic.twitter.com/ETU3wgR588

— BJP (@BJP4India) June 6, 2024