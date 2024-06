સુનીલ છેત્રીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલને અલવિદા કહ્યું

વિવેકાનંદ યુવા ભારતી ક્રીરાંગન ખાતે ગુરુવારે ભારત અને કુવૈત વચ્ચે રમાયેલી ફિફા વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર મેચ ગોલ રહિત ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હતી. રેફરીની અંતિમ વ્હીસલ સુધી બંને ટીમો એક પણ ગોલ કરી શકી ન હતી. ભારતીય કેપ્ટન સુનીલ છેત્રીની 19 વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની પણ આ છેલ્લી મેચ હતી.ભારતીય ગોલકીપર ગુરપ્રીત સિંહ સંધુએ શાનદાર બચાવ કર્યો અને ઘણા ગોલ બચાવ્યા, નહીંતર મેચનું પરિણામ બીજી ટીમના પક્ષમાં જઈ શકત. મેચ ડ્રો થવાને કારણે ભારત માટે વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરના ત્રીજા તબક્કામાં પહોંચવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. હવે તેણે 11 જૂને કતાર સામે તેના જ મેદાનમાં બીજા તબક્કાની અંતિમ મેચ જીતવી પડશે.

