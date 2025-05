PBKS vs DC: દિલ્હીએ પંજાબને 6 વિકેટથી હરાવ્યું

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2025 ની મેચ નંબર-66 માં, દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબ કિંગ્સને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ મેચ જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં ટોસ જીત્યા બાદ દિલ્હીએ પંજાબને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. પંજાબે દિલ્હીને જીતવા માટે 207 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. કેપ્ટન ઐયર અને સ્ટોઇનિસે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી. પરંતુ જવાબમાં દિલ્હીએ કરુણ નાયરની શાનદાર બેટિંગ અને સમીર રિઝવીની તોફાની ફિફ્ટીને કારણે કુલ સ્કોરનો પીછો કર્યો.

