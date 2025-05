મુકુલ દેવના નિધન પર અજય દેવગન સહિતના સેલેબ્સે શોક વ્યક્ત કર્યો

સલમાન ખાનની ‘જય હો’, અજય દેવગનની ‘સન ઓફ સરદાર’ અને શાહિદ કપૂરની ‘આર. રાજકુમાર’ જેવી ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કરનારા અભિનેતા મુકુલ દેવનું નિધન થયું છે. તેઓ 54 વર્ષના હતા. જોકે, તેમના મૃત્યુનું કારણ હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી. મુકુલ દેવે ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીથી બોલિવૂડ સુધીની સફર કરી હતી. હવે મનોરંજન જગતના ઘણા સ્ટાર્સ અભિનેતાને યાદ કરી રહ્યા છે અને તેમના અચાનક અવસાન પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

દીપશિખાએ કહ્યું- વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે

મુકુલ સાથે કામ કરી ચૂકેલી અભિનેત્રી દીપશિખા નાગપાલે કહ્યું, ‘તેમની સાથે શું થયું તે વિશે કંઈ જાણી શકાયું નથી. મને હજુ પણ આ સમાચાર પર વિશ્વાસ નથી થઈ રહ્યો. સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલા આ સમાચાર વાંચ્યા. મને લાગ્યું કે કદાચ તે ખોટા સમાચાર હશે. અમે છેલ્લા છ-સાત મહિનાથી સંપર્કમાં નહોતા. હું ટીવીમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ હતીઅને તે કામ માટે મુંબઈ અને દિલ્હી વચ્ચે મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. તેમની ઓફિસ દિલ્હીમાં છે. તે ત્યાં તેની માતા અને પુત્રી સાથે રહેતો હતો.

એક અદ્ભુત અભિનેતા હોવા ઉપરાંત, તે એક સુંદર વ્યક્તિ પણ હતા. તે હંમેશા જીવનથી ખુશ રહેતો. અમે બે ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. તેની સાથે કામ કરવાની હંમેશા મજા આવતી. તે હંમેશા મારા માટે જીવંત રહેશે. તેમના જવાથી ઉદ્યોગને મોટું નુકસાન થયું છે.’

અજય દેવગણે કહ્યું-હજુ પણ વિશ્વાસ નથી થતો

Still trying to process it… Mukul.

It’s all too soon and sudden. You had a way of making everything lighter, even on the heaviest days. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/QulzSqWf3k

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) May 24, 2025