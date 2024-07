રાષ્ટ્રપતિ-PM મોદીએ મનુ-સરબજોતને અભિનંદન આપ્યા

પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારતે બીજો મેડલ જીત્યો છે. મંગળવારે 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિશ્રિત સ્પર્ધામાં સરબજોત સિંહ સાથે મનુ ભાકરે બ્રોન્ઝ જીત્યો. ભારતે બ્રોન્ઝ મેડલ મેચમાં દક્ષિણ કોરિયાના ઓહ યે જિન અને લી વોન્હોને 16-10થી હરાવ્યું હતું. ભારતે એકંદરે આઠ રાઉન્ડ જીત્યા, જ્યારે કોરિયાએ પાંચ રાઉન્ડ જીત્યા. આ સ્પર્ધામાં 16 પોઈન્ટ મેળવનારી પ્રથમ ટીમ જીતે છે. આ સાથે મનુ ભાકરે ઈતિહાસ રચ્યો છે. તે એક ઓલિમ્પિકમાં બે મેડલ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય બની ગઈ છે. નોર્મન પ્રિચાર્ડે વર્ષ 1900માં બે મેડલ જીત્યા હતા, પરંતુ તેઓ મૂળ બ્રિટિશ હતા. મનુ પ્રથમ ભારતીય છે. મનુ પહેલા અન્ય કોઈ ભારતીય એથ્લેટે એક ઓલિમ્પિકમાં બે મેડલ જીત્યા ન હતા. સરબજોતનો આ પહેલો ઓલિમ્પિક મેડલ છે.

Congratulations to @realmanubhaker and Sarabjot Singh for winning the Bronze medal in the 10m Air Pistol Mixed Team event at the #Olympics . Both of them have shown great skills and teamwork. India is incredibly delighted.

પીએમ મોદીએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મનુ ભાકર અને સરબજોત સિંહને 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ ઈવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તેણે X પર લખ્યું- અમારા શૂટર્સ અમને ગર્વ આપતા રહે છે. મનુ ભાકર અને સરબજોત સિંહને ઓલિમ્પિકમાં 10 મીટર એર પિસ્તોલ મિશ્રિત ટીમ ઈવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન. બંનેએ શાનદાર કૌશલ્ય અને ટીમ વર્ક બતાવ્યું છે. ભારત ખુબ ખુશ છે.

Congratulations to Manu Bhaker and Sarabjot Singh for winning bronze medal for India in the mixed team 10 metre air pistol event for shooting!

Manu Bhaker has created history, becoming the first woman shooter from India to win two medals in the same Olympic games. She has done us…

