કર્ણાટક વિધાનસભામાં સ્પીકર તરફ પેપર્સ ફેંકાયા, 10 બીજેપી ધારાસભ્યો સસ્પેન્ડ

કર્ણાટક વિધાનસભામાં બુધવારે અત્યંત અસ્તવ્યસ્ત દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું. બપોરના ભોજન માટે રોકાયા વિના ગૃહની કાર્યવાહી ચલાવવાના સ્પીકરના નિર્ણયથી નારાજ ભાજપના સભ્યોએ સ્પીકરના પોડિયમ તરફ કાગળો ફેંક્યા હતા. જ્યારે ડેપ્યુટી સ્પીકર રૂદ્રપ્પા લામાણી કાર્યવાહી ચલાવી રહ્યા હતા ત્યારે ભાજપના સભ્યોએ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પછી, સ્પીકર પર પેપર ફેંકવાના આરોપમાં 10 બીજેપી ધારાસભ્યોને બાકીના વિધાનસભા સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, કર્ણાટક વિધાનસભા સત્રમાંથી ભાજપના ધારાસભ્યોને સસ્પેન્ડ કર્યા પછી, ભાજપ અને જેડીએસએ સ્પીકર વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવાની નોટિસ આપી છે.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: BJP MLAs create ruckus in the Karnataka Assembly; shouting against State Government’s decision to depute IAS officers for an opposition party meeting held in Bengaluru



ગૃહની કાર્યવાહી દરમિયાન, વિપક્ષ ભાજપ અને જેડીએસના ધારાસભ્યો વિરોધ કરવા માટે વેલમાં આવ્યા, કોંગ્રેસ સરકારે તેના ગઠબંધન નેતાઓની સેવામાં 30 IAS અધિકારીઓને તૈનાત કર્યાનો આરોપ લગાવ્યો. જેઓ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે રણનીતિ ઘડવા માટે બેંગલુરુમાં સોમવાર અને મંગળવારે મળ્યા હતા અને નવા જોડાણને ભારતનું નામ આપ્યું હતું.

#WATCH | Bengaluru: Karnataka Home Minister Dr G Parameshwara on Karnataka Assembly Ruckus, says, “…It is unfortunate. We have laid out some guidelines, some rules in the house. House rules are there. Nobody prevents them to go and protest…But there is some basic discipline… https://t.co/RfySICJfVe pic.twitter.com/txb2fMqGZq

