પાકિસ્તાન તેના કર્મોનું પરિણામ ભોગવી રહ્યું છે’: જયશંકર

વિદેશ પ્રધાન ડૉ. એસ જયશંકરે શનિવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની 79મી બેઠકને સંબોધિત કરી હતી. સંબોધન દરમિયાન એસ જયશંકરે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો અને કહ્યું કે પાકિસ્તાન તેના કર્મોનું પરિણામ ભોગવી રહ્યું છે અને પાકિસ્તાનની જીડીપીનો ઉપયોગ માત્ર કટ્ટરતા માટે થાય છે. પાકિસ્તાન પર નિશાન સાધતા એસ જયશંકરે કહ્યું, દરેક પ્રકારના આતંકવાદનો વિરોધ થવો જોઈએ અને પાકિસ્તાનને ખુલ્લું પાડવું જોઈએ. પાકિસ્તાનની આતંકવાદી નીતિ કોઈપણ કિંમતે સફળ નહીં થાય. આપણો પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન આતંકવાદ માટે જાણીતો છે પરંતુ પાકિસ્તાન ક્યારેય સફળ થશે નહીં.

