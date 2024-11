પાકિસ્તાને રચ્યો ઈતિહાસ, 22 વર્ષ પછી ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું

પર્થમાં રમાઈ રહેલી છેલ્લી ODIમાં પાકિસ્તાનની ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને 8 વિકેટે હરાવ્યું છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ 141 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો જેનો પીછો મોહમ્મદ રિઝવાનની ટીમે માત્ર 26.5 ઓવરમાં કરી લીધો હતો. આ જીત સાથે પાકિસ્તાને 3 મેચની વન-ડે શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી છે. નવા કેપ્ટન મોહમ્મદ રિઝવાને ઓસ્ટ્રેલિયાને ઘરઆંગણે હરાવીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. કારણ કે પાકિસ્તાને છેલ્લી વખત ઓસ્ટ્રેલિયામાં 22 વર્ષ પહેલા 2002માં વનડે સીરીઝ જીતી હતી.

Pure joy in the Pakistan camp after a stunning ODI series win against Australia 😍#AUSvPAK | How it unfolded ➡ https://t.co/csl8B07fXW pic.twitter.com/LxTGQzn6HE

— ICC (@ICC) November 10, 2024