દિલ્હી ચૂંટણી પહેલા AAPને મોટો ફટકો

દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ચાર વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા હરશરણ સિંહ બલ્લી રવિવારે ભાજપમાં જોડાયા છે. આ દરમિયાન તેમના પુત્ર સરદાર ગુરમીત સિંહ ‘રિંકુ’ બલ્લી પણ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. તે આમ આદમી પાર્ટીનો યુવા ચહેરો હતા. હરશરણ સિંહ બલ્લી રવિવારે દિલ્હી બીજેપી અધ્યક્ષ વીરેન્દ્ર સચદેવા અને તેમના જૂના સાથી સુભાષ આર્ય અને સુભાષ સચદેવાની હાજરીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. હરશરણ સિંહ બલ્લી ચાર વખત હરિનગરથી ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. બલ્લી, જે 1993 થી 2013 સુધી હરિ નગર વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય હતા, તેમણે દિલ્હીમાં મદન લાલ ખુરાના સરકાર દરમિયાન ઔદ્યોગિક મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

Former Delhi Minister Sardar Harsharan Singh Balli and his son Sardar Gurmeet Singh ‘Rinku’ Balli, Joins BJP in the presence of State President Shri @Virend_Sachdeva. pic.twitter.com/CP7i1ZaSyA

— BJP Delhi (@BJP4Delhi) November 10, 2024