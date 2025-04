પહેલગામ હુમલો: ‘અમે હુમલો નથી કર્યો , અમારે તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી’ – TRF

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાની જવાબદારી લીધા બાદ હવે ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF) તરફથી એક મોટું નિવેદન આવ્યું છે. ટીઆરએફના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં અમારી કોઈ સંડોવણી નથી. TRF એ તેને ખોટો, ઉતાવળિયો અને સુનિયોજિત પ્રયાસ ગણાવ્યો છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય કાશ્મીરના પ્રતિકારની ભાવનાને બદનામ કરવાનો છે.

A new turf war has erupted between #Pakistan sponsored terror groups in #Kashmir — the newly formed 'The Resistance Front' (TRF), which is a front of #LashkareTaiba, and #HizbulMujahideen — as members of the latter have begun to defect. pic.twitter.com/AUaa0uf5wX

— IANS (@ians_india) April 26, 2020