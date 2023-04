નીતિશ કુમાર અને મમતા બેનર્જીની બેઠક યોજાઈ

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, જેઓ લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓને એકજૂથ કરવામાં વ્યસ્ત છે, સોમવારે કોલકાતામાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને મળ્યા હતા. આ બેઠકમાં બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવ પણ હાજર હતા. આ બેઠક બાદ મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે મેં નીતિશ જીને વિનંતી કરી છે કે જયપ્રકાશ જીનું આંદોલન બિહારથી શરૂ થયું હતું, તેથી આપણે બિહારમાં સર્વપક્ષીય બેઠક પણ કરવી જોઈએ. આપણે એક સંદેશ આપવાનો છે કે આપણે બધા આમાં સાથે છીએ. તેમણે કહ્યું કે જો વિઝન અને મિશન સ્પષ્ટ હશે તો અમે સાથે મળીને લડીશું, તે નિશ્ચિત છે. તે કયા આધારે થશે તે સમય જ નક્કી કરશે. મેં પહેલેથી જ કહ્યું છે કે મને આની સામે કોઈ વાંધો નથી. ભાજપ મોટો હીરો બની ગયો છે, હવે તેને ઝીરો કરવો પડશે. અમે સાથે મળીને આગળ વધીશું. અમારો કોઈ અંગત અહંકાર નથી, અમે સાથે મળીને કામ કરવા માંગીએ છીએ

બિહારના મુખ્યમંત્રીએ શું કહ્યું?

નીતીશ કુમારે કહ્યું કે જેઓ સત્તામાં છે તેઓ માત્ર પોતાની વાત કરે છે અને બીજું કંઈ નથી, આ આઝાદીની લડાઈ છે, આપણે સાવધાન રહેવું પડશે. આ લોકો ઈતિહાસ બદલી રહ્યા છે. હવે ખબર નથી, શું તેઓ (ભાજપ) ઈતિહાસ બદલશે કે શું કરશે? દરેક વ્યક્તિએ સાવધાન રહેવું પડશે એટલા માટે અમે દરેક સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ. અમે ખૂબ જ સારી વાત કરી છે. જરૂરિયાત મુજબ ભવિષ્યમાં અન્ય પક્ષોને સાથે લાવીને વાતચીત કરીશું. મમતાજી સાથે ખૂબ જ સકારાત્મક વાતચીત થઈ.

We will go ahead together. We have no personal ego, we want to work together collectively: West Bengal CM Mamata Banerjee, at a joint press conference with Bihar CM Nitish Kumar and Deputy CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/L7IUlnKZpZ

— ANI (@ANI) April 24, 2023