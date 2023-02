અદાણીને લઈને વિપક્ષના પ્રહારો!

વિપક્ષના ભારે હોબાળા વચ્ચે રાજ્યસભા અને લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છેકાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે (લોકસભા અને રાજ્યસભા સ્થગિત) હવે વિપક્ષના તમામ નેતાઓએ વિજય ચોક ખાતે કેન્દ્ર વિરુદ્ધ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને પવન ખેડાએ પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું છે. ખડગેનું કહેવું છે કે તમામ વિપક્ષી નેતા તેમની સાથે છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં થઈ રહેલા આર્થિક કૌભાંડોને ગૃહમાં ઉઠાવવાનો છે, તેથી જ વિપક્ષે ગૃહમાં નોટિસ આપી હતી. મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે તેઓ તમામ કૌભાંડો પર ચર્ચા કરવા માંગે છે, પરંતુ વિપક્ષની નોટિસ ફગાવી દેવામાં આવે છે. જ્યારે વિપક્ષ મહત્વના મુદ્દા ઉઠાવે છે ત્યારે તેમની ચર્ચા કરવા માટે સમય આપવામાં આવતો નથી. ગરીબ લોકોના પૈસા એલઆઈસી, એસબીઆઈ અને અન્ય રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાં છે અને તે પસંદગીની કંપનીઓને આપવામાં આવી રહ્યા છે.

‘LICનો મુદ્દો ગૃહમાં ઉઠાવશે’

ખડગેએ કહ્યું કે કાં તો સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટના CJIની દેખરેખ હેઠળની ટીમે તેની તપાસ કરવી જોઈએ. એલઆઈસી, એસબીઆઈ અને અન્ય સરકારી સંસ્થાઓમાં લોકોના પૈસાની તપાસ થવી જોઈએ અને તેનો દૈનિક રિપોર્ટ લોકો સમક્ષ રાખવો જોઈએ. વિપક્ષે નિર્ણય લીધો છે કે જેઓના પૈસા LICમાં છે તેમના પૈસા કેવી રીતે વેડફાય છે તેના પર ગૃહમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. લોકોના પૈસા કેટલીક કંપનીઓને આપવામાં આવી રહ્યા છે.

We want (Centre) to form a JPC to investigate this or take a day-to-day report under supervision of CJI. People are losing crores of rupees by investing in LIC, SBI & other nationalised banks. We need to have a discussion in Parliament to know the truth: LoP Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/k0XQswAVH0

