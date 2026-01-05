આંધ્રપ્રદેશમાં ONGC પાઇપલાઇન લીકેજ, અનેક ગામો ખાલી કરાવાયા

આંધ્રપ્રદેશના કોનાસીમા જિલ્લામાં ONGC પાઇપલાઇનમાંથી મોટા પાયે ગેસ લીકેજ થયો છે. મલિકીપુરમ મંડલમાં ઇરુસ્મંડા નજીક મોટા પાયે ગેસ લીકેજને કારણે આસપાસના ગામોમાં ધુમાડો છવાઈ ગયો છે. આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. આગ લાગતાની સાથે જ ગ્રામજનોએ ONGC અધિકારીઓને ચેતવણી આપી. મોટા પાયે ગેસ લીકેજથી સ્થાનિક લોકો ગભરાઈ ગયા છે. સાવચેતી રૂપે, અધિકારીઓએ નજીકના ગામોને ખાલી કરાવ્યા છે.
પાઇપલાઇનમાં ગેસ લીકેજને કારણે લાગેલી આગમાં સેંકડો નારિયેળના ઝાડ બળી ગયા હતા. અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મળતાં ONGCના કર્મચારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે 10 દિવસ પહેલા એક ખાનગી કંપનીએ ગેસ ભંડાર પર કામ શરૂ કર્યું હતું.
દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુને ગેસ લીકેજની માહિતી મળી છે અને તેમણે અધિકારીઓને રાહત કામગીરી ઝડપી બનાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેમણે નજીકના લોકોને તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવાની સલાહ આપી છે. દરમિયાન, નજીકના ગામોમાં ગેસ લીકેજને કારણે લોકોને સાવધાની રાખવાની વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે.
ONGC પાઇપલાઇનમાંથી મોટા પાયે ગેસ લીકેજ સાથે વિસ્ફોટ થયો હતો, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. અહેવાલો અનુસાર, અકસ્માત સમયે ONGC કૂવામાં ટેકનિકલ સમારકામ ચાલી રહ્યું હતું. સદનસીબે, અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના અહેવાલ નથી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સમારકામ પહેલાં કુવામાંથી ઉત્પાદન અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો, ત્યારબાદ ઉચ્ચ દબાણવાળા ગેસ અને ક્રૂડ ઓઇલનો વિસ્ફોટ થયો. થોડીવારમાં, લીકેજ થતા ગેસમાં આગ લાગી, અને કૂવાની આસપાસ ઊંચી જ્વાળાઓ ફાટી નીકળી, જેના કારણે વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો.
ગેસ લીકેજ અને આગને કારણે આસપાસના ગામોમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા ફેલાઈ ગયા. સમગ્ર વિસ્તારમાં દૃશ્યતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થઈ ગઈ હતી, અને હવામાં ગેસની તીવ્ર ગંધ ફેલાઈ ગઈ હતી. સાવચેતી તરીકે, વહીવટીતંત્રે લાઉડસ્પીકર દ્વારા રહેવાસીઓને વિદ્યુત ઉપકરણો બંધ રાખવા, ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવા અને કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોથી દૂર રહેવા ચેતવણી આપી હતી.