હોર્મુઝ કટોકટી વચ્ચે દરિયામાં મોટી દુર્ઘટના

વૈશ્વિક વ્યાપાર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાતા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ક્ષેત્રમાં ભૌગોલિક અને રાજકીય તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદો વચ્ચે ઓમાનના દરિયાકાંઠે એક મોટા ઓઇલ ટેન્કરમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતાં દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ છે. ભારત સરકારના શિપિંગ મંત્રાલયે સત્તાવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, ઓમાનના તટ નજીક મેડાગાસ્કર દેશનો ફ્લેગ (ધ્વજ) ધરાવતા ‘મારિવેક્સ’ (Marivex) નામના ઓઇલ ટેન્કરમાં આ આગ લાગી છે. રાહતની વાત એ છે કે આ જહાજ પર હાજર તમામ 24 ભારતીય નાવિકો (ક્રૂ મેમ્બર્સ) સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.
બપોરે 1.30 વાગ્યે થયો બ્લાસ્ટ: SOS સંદેશ મોકલાયો
કેન્દ્રીય શિપિંગ મંત્રાલયના સંઘીય બંદરો અને જહાજ વિભાગના ડાયરેક્ટર ઓપેશ કુમાર શર્માએ ઘટનાની વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, આ દુર્ઘટના સ્થાનિક સમય અનુસાર બપોરે 1:30 વાગ્યે બની હતી. સદનસીબે અકસ્માત સમયે જહાજ ખાલી હતું અને તેના પર કોઈ પણ પ્રકારનો ઓઇલનો જથ્થો કે માલસામાન લોડ કરાયેલો નહોતો.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ઘટના ઓમાનના દરિયાકાંઠાથી આશરે 15 નોટિકલ માઈલ (દરિયાઈ માઈલ) દૂર ખુલ્લા સમુદ્રમાં થઈ હતી. જહાજના એન્જિન રૂમને નિશાન બનાવીને એક જોરદાર અને રહસ્યમય વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે એન્જિન રૂમમાં મોટું ગાબડું (છેદ) પડી ગયું હતું, જેના કારણે જહાજમાં પાણી ભરાવા લાગ્યું અને તેનું સંતુલન બગડી ગયું. પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બનતા જ ચાલક દળે તાત્કાલિક કટોકટીના સમયનો ઈમરજન્સી SOS સંદેશ મોકલ્યો હતો. અત્યાર સુધી કોઈ પણ જાનહાનિના સમાચાર નથી. વિસ્ફોટનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી. ભારતીય નૌસેના, વિદેશ મંત્રાલય અને સંરક્ષણ મંત્રાલય સંયુક્ત રીતે ઓમાન સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ સાથે મળીને નાવિકોની સુરક્ષા માટે સતત નજર રાખી રહ્યા છે.
તુર્કીમાં 10 મહિનાથી ફસાયેલા 4 ભારતીય નાવિકો મુક્ત
આ દરિયાઈ સંકટ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરેથી ભારતીય નાવિકો માટે એક મોટા રાહતના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે. તુર્કીના મારમારા સમુદ્રમાં છેલ્લા 10 મહિનાથી બંધક બનેલા 4 ભારતીય નાવિકોને આખરે જહાજ પરથી સુરક્ષિત નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યા છે. આ નાવિકો મંગોલિયાઈ ધ્વજ ધરાવતા કન્ટેનર જહાજ ‘એઝરા સી’ (AZRA C) પર કાર્યરત હતા, જે ઓગસ્ટ 2025 થી ઇસ્તંબુલ નજીક મધ્ય દરિયામાં લંગર નાખીને ઊભું હતું. જાન્યુઆરી 2026 માં આ જહાજના કથિત માલિકોની આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ સ્મગલિંગ (માદક પદાર્થોની તસ્કરી) ના મોટા રેકેટમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. માલિકો જેલમાં જતા જ જહાજ અને તેના નાવિકો દરિયાની વચ્ચે લાવારિસ સ્થિતિમાં ફસાઈ ગયા હતા.