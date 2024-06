મોહન માઝી ઓડિશાના સીએમ બન્યા

ઓડિશાના નવા મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ બુધવારના રોજ નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. ઓડિશા સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં, 8 ભાજપના ધારાસભ્યોએ પણ સીએમ મોહન ચરણ માઝી અને બે નાયબ મુખ્ય પ્રધાનો, કનક વર્ધન સિંહ દેવ અને પ્રવતી પરિદા તરીકે શપથ લીધા. ઓડિશાના સીએમ-નિયુક્ત મોહન ચરણ માઝીએ ભુવનેશ્વરના જનતા મેદાનમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. આ પછી ભાજપના નેતા કનક વર્ધન સિંહ દેવે ભુવનેશ્વરના જનતા મેદાનમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. આ શ્રેણીમાં ઓડિશાના નામાંકિત નાયબ મુખ્ય પ્રધાન પ્રવતી પરિદાએ ભુવનેશ્વરના જનતા મેદાનમાં નાયબ મુખ્ય પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. આ સિવાય સુરેશ પૂજારી, રવિનારાયણ નાઈક, નિત્યાનંદ ગોંડ, કૃષ્ણ ચંદ્ર પાત્રાએ ઓડિશાના સીએમ મોહન માઝીની કેબિનેટમાં મંત્રી તરીકે શપથ લીધા.

Swearing-in Ceremony of the new government in Odisha. https://t.co/0w6FpBe6q4

— BJP (@BJP4India) June 12, 2024