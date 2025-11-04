બિહારમાં NDA પ્રચંડ વિજય મેળવશે તેમાં કોઈ શંકા નથી: PM મોદી

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક છે. ત્યારે પ્રથમ તબક્કાના પ્રચારના છેલ્લા તબક્કામાં મંગળવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (એનડીએ) ના મહિલા કાર્યકરો સાથે વાતચીત કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે મહિલાઓ રેકોર્ડ સંખ્યામાં ચૂંટણી રેલીઓમાં હાજરી આપી રહી છે. તેઓ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું, “મને એમાં કોઈ શંકા નથી કે NDA બિહારમાં પ્રચંડ વિજય મેળવશે.”
આ વાતચીત ભારતીય જનતા પાર્ટીના “મેરા બૂથ, સબસે મઝબૂત” પહેલના ભાગ રૂપે થઈ હતી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહિલા કાર્યકરોને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ ખાતરી કરે કે બિહાર ચૂંટણીમાં “જંગલ રાજ” ના સમર્થકોને તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે એનડીએ સરકાર મહિલાઓના જીવનને સરળ બનાવવા અને તેમને સશક્ત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.