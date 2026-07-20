પ્રદર્શનકારી પર લાઠીચાર્જ, તસવીરોમાં જુઓ ‘ચલો સંસદ’કૂચનો માહોલ

નવી દિલ્હીમાં જંતર મંતર પાસે સંસદ તરફ ‘ચલો સંસદ’ કૂચ દરમિયાન કોકરોચ જનતા પાર્ટી (સીજેપી) ના સમર્થકોને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. પ્રદર્શનકારી અને પોલીસ વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ. પ્રદર્શનકારીઓએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને પોલીસે બેરિકેડ ઉભા કરીને કૂચને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો.ત્યાર બાદ પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને રોકવા માટે લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસના શેલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા પ્રદર્શનકારીઓની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસદ કૂચ પહેલા જંતર મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણ થઈ. વિરોધ સ્થળ તરફ આગળ વધી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસે ભારે લાઠીચાર્જ કર્યો.આ દરમિયાન, જ્યારે સીજેપીના પ્રદર્શનકારીઓ રેલ ભવન પહોંચ્યા, ત્યારે પોલીસે તેમને રોકવા માટે ટીયર ગેસનો ઉપયોગ કર્યો.પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા પ્રદર્શનકારીઓ મંડી હાઉસ મેટ્રો સ્ટેશન પર એકઠા થયા હતા. ત્યાંથી,તેઓ જંતર-મંતર તરફ કૂચ કરી રહ્યા હતા, જ્યાં સીજેપી વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.આમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલા પ્રદર્શનકારીઓ પણ સામેલ હતી.
જંતર-મંતર તરફ આગળ વધતા આ યુવાનોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. પ્રદર્શનકારીઓના વલણને જોઈને પોલીસ વહીવટીતંત્ર પણ સંપૂર્ણપણે સતર્ક થઈ ગયું હતું. પોલીસે બેરિકેડ ઉભા કર્યા અને કૂચને આગળ વધતા અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
જ્યારે પ્રદર્શનકારીઓએ બેરિકેડ તોડીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પોલીસે તેમને વિખેરવા માટે લાઠીચાર્જ કર્યો.પોલીસની આ કાર્યવાહી બાદ ઘટનાસ્થળે નાસભાગ મચી ગઈ.પોલીસે ઘણા વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થી નેતાઓ અને યુવાનોની અટકાયત કરી અને તેમને બસોમાં લઈ ગયા.
આ ઘટનાના ઘણા વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ અને લાઠીચાર્જ જોઈ શકાય છે.