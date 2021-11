રેલવેની રિઝર્વેશન સેવા એક-સપ્તાહ સુધી છ-કલાક બંધ રહેશે

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રેલવેની રેલવે પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ સામાન્ય કરવાના ભાગરૂપે અને કોરોના રોગચાળા પહેલાંના સમય પર તબક્કાવાર કરવા માટે આગામી સાત દિવસ સુધી રાત્રે છ કલાક સુધી રિઝર્વેશન માટે બંધ રહેશે. રેલવે આ પગલું સિસ્ટમ ડેટાના અપગ્રેડ કરવા, નવી ટ્રેનોની સંખ્યા વધારવા અને અન્ય કામકાજ કરવા માટે ભર્યું છે, એમ રેલવે મંત્રાલયે કહ્યું હતું.

રેલવેની બધી મેલ, એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને મોટે પાયે પૂર્વવત્ (જૂની ટ્રેન સંખ્યા) અને હાલના યાત્રી બુકિંગ ડેટાના અપડેટ માટે એને સાવચેતીરૂપે તબક્કાવાર કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી છે, એમ રેલવેએ કહ્યું હતું. આ કામકાજને લીધે ટિકટિંગ સેવાઓ પર ઓછી અસર પડે એટલા માટે આ કામકાજ રાત્રિના કલાકો દરમ્યાન કરવામાં આવશે.

Railways Passenger Reservation System ( PRS) will be shut down for 6:00 hours during the lean business hours of the night for next 7 days

This is to enable upgradation of system data and updating of new train numbers etc.

— PIB India (@PIB_India) November 14, 2021