G-20 બેઠકમાં ભારતની પ્રાથમિકતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાયું

મુંબઈઃ G-20ના ડેવલપમેન્ટ વર્કિંગ ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓએ મંગળવારે મુંબઈમાં સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સની પ્રગતિને વેગ આપવા અંગે ચર્ચા-વિચારણા કરી હતી. આ બેઠકની શરૂઆત વિદેશ સચિવ વિનય મોહન ક્વાત્રાના એક વિડિયો મેસેજથી થઈ હતી. આ ચર્ચાઓમાં ઉચ્ચ-સ્તરીય સિદ્ધાંતો, ખાદ્ય, ઊર્જા અને નાણાકીય બજારોમાં પ્રવર્તમાન વિક્ષેપોની તાત્કાલિક વિકાસ અસરોને સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી હતી. આ સાથે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સની પ્રગતિમાં વેગ લાવવા માટે, પર્યાવરણ માટે જીવનશૈલી અને વિકાસ માટે ડેટા સંબંધિત ભારતની પ્રાથમિકતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ડેવલપમેન્ટ વર્કિંગ ગ્રુપની બેઠકમાં ઓછામાં ઓછા વિકાસશીલ દેશો અને નાના ટાપુવાળા વિકાસશીલ રાજ્યોની ફ્લેક્સિબિલિટીમાં સુધાર, આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થાઓની અને બહુપક્ષી વિકાસ બેંકોની ભૂમિકા અને અસરકારક ઉકેલ માટે G-20 ફાઇનાન્સ ટ્રેક સાથે સમન્વય સાધવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.

📣 1st #G20 Development Working Group Meeting commences in Mumbai today!

Here is a look at India’s approach to the global developmental agenda and its commitment to ensure that no one is left behind. #G20India #G20DWG @MEAIndia pic.twitter.com/BAPx7AAjJW

— G20 India (@g20org) December 14, 2022