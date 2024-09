મુસ્લિમ વિસ્તારને ‘મિની પાકિસ્તાન’ કહેતાં SCએ HC પાસે માગ્યો જવાબ

બેંગલુરુઃ કર્ણાટક હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ સી. શ્રીસાનંદાએ ટ્રાફિક નિયમોના ઉલ્લંઘનથી જોડાયેલા એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન મુસ્લિમ વિસ્તારને ‘મિની પાકિસ્તાન’ કહ્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટના પાંચ જજોની બેન્ચે એના પર માહિતી મેળવી છે અને હાઇકોર્ટ પાસે આ બાબતનો જવાબ માગ્યો છે.

કર્ણાટક હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ શ્રીશાનંદના બે વિડિયો સોશિયલ મિડિયા પર વાઇરલ થઈ રહ્યા છે. આ વિડિયોમાં તેઓ એવી ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે કે કે બેંગલુરના મુસ્લિમ બહુમતી વિસ્તારને તેઓ મિની પાકિસ્તાન કહી રહ્યા છે.બીજા વિડિયોમાં તેઓ મહિલા વકીલ પર અસંવેદનશીલ ટિપ્પણી કરતા નજરે ચઢી રહ્યા છે. વરિષ્ઠ વકીલ ઇન્દિરા જયસિંહે પણ એ વિડિયોને શેર કર્યો છે.

We call upon the Chief Justice of India to take suo moto action agsinst this judge and send him for gender sensitisation training. pic.twitter.com/MPEP6x8Jov

— Indira Jaising (@IJaising) September 19, 2024