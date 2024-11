PM મોદીએ બ્રિટન સાથે માલ્યા, નીરવના પ્રત્યાર્પણનો ઉઠાવ્યો મુદ્દો 

નવી દિલ્હીઃ બ્રાઝિલમાં આયોજિત G-20 શિખર સંમેલન દરમ્યાન PM મોદી અને બ્રિટનના PM કિર સ્ટાર્મરની વચ્ચે અનેક મહત્ત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી, એમાં PM મોદીએ કિર સ્ટાર્મરને કહ્યું હતું કે માલ્યા અને નીરવ મોદીને હવે ભારતને સોંપવામાં આવવા જોઈએ. બંનેના પ્રત્યાર્પણના પહેલાં પણ પ્રયાસ થઈ ચૂક્યા છે, પણ સફળતા નથી મળી.

ભારતમાં આર્થિક કૌભાંડો કરીને ભાગી છૂટેલા ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિઓ વિજય માલ્યા અને નીરવ મોદીને પાછા લાવવા માટે ભારતે બ્રિટિશ PM પર દબાણ કર્યું છે. G-૨૦ શિખર મંત્રણા વચ્ચે PM નરેન્દ્ર મોદીએ બ્રિટનના PM કિર સ્ટાર્મર સાથે દ્વિપક્ષી વાટાઘાટો કરી હતી.

Had an extremely productive meeting with Prime Minister Keir Starmer in Rio de Janeiro. For India, the Comprehensive Strategic Partnership with the UK is of immense priority. In the coming years, we are eager to work closely in areas such as technology, green energy, security,… pic.twitter.com/eJk6hBnDJl

