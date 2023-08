PM મોદીએ 508 રેલવે સ્ટેશનોના કાયાકલ્પની આધારશિલા મૂકી

નવી દિલ્હીઃ દેશનાં 508 રેલવે સ્ટેશનોનો કાલયાકલ્પ થવાનો છે. વડા પ્રધાન મોદીએ મૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા 508 રેલવે સ્ટેશનનોનું ભૂમિપૂજન કર્યું હતું. વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે અમારો ઉદ્દેશ પ્રત્યેક નાગરિક માટે રેલવે યાત્રાને વધુ સુલભ અને સુખદ બનાવવાનો ઠેય આજથી ભારતીય રેલવે માં એક નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ થશે.

આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું કે ભારત વિકસિત થવાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. દેશમાં અમૃત ભારત યોજના હેઠળ 1300 રેલવે સ્ટેશનોનો વિકાસ કરવામાં આવશે, જેમાં 508 અમૃત ભારત સ્ટેશનના પુનર્નિર્માણનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. આ 508 સ્ટેશનોના નવનિર્માણ પર લગભગ રૂ. 25,000 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ લાભ દેશનાં લગભગ તમામ રાજ્યોને મળશે. જેમ કે ઉત્તર પ્રદેશના લગભગ રૂ. 4000 કરોડના ખર્ચથી 55 સ્ટેશનો વિકસિત કરવામાં આવશે. રાજસ્થાનમાં પણ 55 રેલવે સ્ટેશન અમૃત ભારત રેલવે સ્ટેશન અંતર્ગત નવનિર્મિત થશે.

The world’s eyes are on India and here is why… #AmritBharatStations pic.twitter.com/DJ8odcR6M5

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2023