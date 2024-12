નંબરની આંટીઘૂંટીમાં ફસાઈ શકે છે, એક દેશ એક ચૂંટણીનું બિલ

નવી દિલ્હીઃ એક દેશ, એક ચૂંટણી’ બિલનો લોકસભાએ સ્વીકાર કરી લીધો છે અને એને વિચારવિમર્શ માટે જોઇન્ટ પાર્લમેન્ટરી કમિટીની પાસે મોકલી દેવામાં આવ્યું છે. જોકે PM મોદીનું ડ્રીમ બિલ પાસ થયા એવી શક્યતા હાલ તો ઓછી છે, કેમ કે આ બિલને પસાર કરવામાં વિપક્ષના સાંસદોની મદદ લેવી પડશે, જે અશક્ય છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર લોકસભામાં હાલ 543 સાંસદ છે. NDAને બિલ પસાર કરવા માટે 362 મતો જોઈએ. હાલ NDAના લોકસભામાં માત્ર 292 સાંસદ છે. આવામાં વિપક્ષી સાંસદોની બિલ પાસ કરવામાં મદદ લેવી પડશે. આ જ પ્રકારે રાજ્યસભામાં આ બિલને પસાર કરવામાં 164 મતો જોઈએ. NDAની પાસે 112 મતો છે. અન્ય છ અપત્રના સાંસદ તેમની સાથે છે. આવા રાજ્યસભામાં પણ અન્ય પક્ષો પાસેથી ટેકો માગવો પડશે. જે અઘરો થઈ પડશે.

This has failed in the Lok Sabha today. This just completely misfired because they were not able to have the numbers. A two-thirds majority was needed.

